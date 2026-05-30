Devlet Bahçeli 'hain' ilan etmişti! Yıllar sonra o AKP'li isimden helallik istedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı silah bırakma çağrısıyla hız kazanan İmralı sürecine ilişkin AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu açıklamalarda bulundu.

Öcalan ile ilgili 14 yıl önce yaptığı bir konuşmayı hatırlatan Ensarioğlu, "Televizyona çıkıp, ‘Örgütüne silah bırakması ve örgütünü fesih etme çağrısı yapsın’ dedim. O zaman dedim ki, ‘Hiç silah kullanmayanı affedelim. Silah kullanana yüzde 50 indirim yapalım. Bazılarını yurtdışına göndersinler’ dedim. Hâlâ aynı noktadayım” dedi.

Medyascope'a konuşan Ensarioğlu, 14 yıl önce söyledikleri ile bugün aynı noktaya gelindiğini ifade etti. Ensarioğlu şöyle konuştu:

“O zaman dedim ki, ‘Öcalan için bir ev hapsi veya orada bir yer verilsin. Danışmanı, sekreteri olsun. Yani çalışmak için koşullar şartları yerine getirilsin.’ Öcalan’ın odasının 10 metre kare olması veya 50 metre kare olması önemli değil, silahların susması silah bırakılması önemlidir. Ben bunları o zaman söylediğim için hain ilan edildim”

BAHÇELİ HELALLİK İSTEDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "hakkını helal etsin" diye kendisine mesaj gönderdiğini ifade eden Ensarioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mesela Celal Adan’ı ziyaret ettim, bana dedi ki, ‘Sayın Bahçeli diyor ki, hakkını helal etsin. Biz o zaman onu hain ilan ettik. Elini kolunu kestik. Bugün onun dediği noktaya gelindi.’ Sonra ben Sayın Bahçeli’yi ziyarete gittim, o da bana aynı şeyi söyledi. Şimdi burada Öcalan’a statü verilmesini tartışıyoruz. Şimdi ben diyorum ki, ‘Televizyona çıkartalım. Çünkü bu örgütü kuran odur, kilidi kapatacak da odur.’ Yani bunu biz zorlayarak bir şey yapamayız. Netice o silah bırakın dediği zaman köydeki genç dağa çıkmaz.”