Sürecin çerçeve yasasından 5 bin PKK'lı yararlanacak! İnfaz yasasına da yeşil ışık

AKP'nin Sapanca'da düzenlediği kampta gündem maddelerinden birisi de İmralı Süreci ve çerçeve yasaları oldu. Öğrenilenlere göre bu kampa katılan vekillerden biri çerçeve yasanın Meclis kapanmadan çıkacağını, "Cumhurbaşkanımız 'Meclis kapanmadan çıkacak, sevk edilecek' demedi. Doğrudan çıkarılacak talimatı verdi" sözleri ile aktardı.

İNFAZ YASASINA YEŞİL IŞIK YAKILDI

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın aktardıklarına göre bu kampta sadece PKK'lıları değil tüm hükümlüleri kapsayacak bir infaz yasası düzenlemesinde görüş birliğine varıldı. Öte yandan kampa katılan vekiller 'yeni anayasa, erken seçin ve mutlak butlan' konularının gündeme gelmediğini söyledi.

Seçim için 'Seçimi nasıl kazanırız?' sorusu çerçevesinde öneriler tartışıldı.

İLK AŞAMADA 5 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Süreç yasası hakkında yapılan sunuma göre bu yasalardan ilk etapta 5 bin PKK'lı yararlanacak. Erdoğan'ın da Meclis tatile girmeden bu yasaların çıkarılacağına dair net mesaj verdiği belirtildi.

Yapılan bu sunumda düzenlemenin bir af içermediği vurgulandığı, PKK'lıların suça karışan ve suça karışmayan olarak sınıflandırılacağı, terör suçu işleyenler için de cezanın tamamen kaldırılmasından ziyade alt sınırdan verileceği belirtildi.

SADECE PKK'LILAR YARARLANACAK

Söz konusu yasadan sadece PKK'lıların yararlanacağı, MGK üyesi bir vekil tarafından şu şekilde aktarıldı:

"Hangi örgütlerin fesih sürecinde olduğuna ilişkin bize bilgi verilmedi. Ancak her örgüt kendisini feshettiğini açıklayınca bu kapsama girmeyecek. Devletin buna ilişkin değerlendirmesi esas alınacak ve PKK dışındaki örgütlerin yararlanması engellenecek."

BAKAN GÜRLEK'İN İNFAZ DÜZENLEMESİ MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Bu kamptaki toplantıda çerçeve yasa hakkındaki değerlendirmelerde Adalet Bakanı Gürlek'in infaz düzenlemesi hakkındaki mesajı da dikkat çekti. Bu mesajın, "Terör örgütü üyeleri serbest kalırken kapsamlı bir infaz düzenlemesi yapılmazsa bunu cezaevindeki diğer insanlara anlatamayız" şeklinde olduğu aktarıldı.

Yapılan bilgilendirmede cezaevlerinde 440 bin hükümlünün bulunduğu ve bunun mevcut kapasitenin yüzde 25-30 üzerinde doluluk anlamına geldiği ifade edildi.