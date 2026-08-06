Süreç yasasının peşine infaz düzenlemesi de geliyor: MHP de DEM de aynı tarihi verdi

Süreç yasasının 12 maddelik taslağı açıklandı. Terör örgütü PKK'nın fiilen düşürülmesi şartına bağlı olarak hakkında yargı kararı bulunan üyelerin cezalarına ilişkin ilk detaylar netleşti. Süreçte atılacak sıradaki adımın ne olduğu merak edilirken infaz düzenlemesi gündeme geldi.

SÜREÇ YASASININ PEŞİNE İNFAZ DÜZENLEMESİ DE GELİYOR

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, İmralı sürecindeki ilk yasal adım olarak değerlendirilen Çerçeve Yasa ilerleyen dönemde yapılacak yasal değişiklikler için dayanak oluşturacak.

Süreç ilerledikçe infaz yasasının yanı sıra Türk Ceza Kanunu (TCK), Siyasi Partiler Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda (TMK) da değişiklikler yapılabileceği belirtiliyor.

İnfaz düzenlemesinin hazırlık aşamasında ise yalnızca süreç kapsamındaki kişilerin değil, adli mahkumların da kapsama alınmasının gündemde olduğu ifade ediliyor.

Buna göre hazırlanacak infaz düzenlemesinden adli mahkumların da yararlanması bekleniyor.

MHP DE DEM DE AYNI TARİHİ VERDİ

İnfaz düzenlemesinin ne zaman gündeme geleceği konusunda ise hem MHP hem de DEM Parti kaynakları aynı tarihi işaret etti.

Mahir Kılıç'ın aktardığına göre, MHP ve DEM Partili isimler, infaz düzenlemesinin sonbaharda yapılabileceğini belirtti.

Böylece Çerçeve Yasa'nın ardından süreçte ilerleyen aşamalarda infaz düzenlemesinin gündeme gelmesi ve düzenlemenin adli mahkumları da kapsaması bekleniyor.