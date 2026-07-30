Meclis'te İYİ Parti ile MHP arasında infaz-af tartışması

Meclis Genel Kurulu'nda söz alan Poyraz, komisyon raporunda yer alan ifadelerin terör suçlularına yönelik bir infaz indiriminin hazırlığı olduğunu öne sürdü. Komisyon üyelerinin hazırlanacak yasal düzenlemeden haberdar olmadığını iddia eden Poyraz, sürecin şeffaf yürütülmediğini savundu.

Poyraz ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakında Meclis'e sunulacağını açıkladığı yasal düzenlemeye ilişkin komisyon üyelerinin bilgi sahibi olmadığını belirterek, yasa hazırlık sürecini eleştirdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise İYİ Parti'nin komisyona katılmama kararını eleştirerek, komisyonda yer alan partilerin kendi iradeleriyle sürece dahil olduğunu söyledi. Akçay, "'Bunu 'Niye katılmadın?' diye bugüne kadar da sorgulamadık ama bu Komisyon faaliyetlerini ve bu süreci, Komisyon'a katılmayarak, affedersiniz, devamlı da hariçten gazel okuyarak da sürekli aleyhe bir propaganda yapmayı da doğru bulmadığımızı ve bir boşa düşmek olduğunu da artık bu gelişmeler karşısında açıkça gördüğümüzü ifade ediyorum" diye sorarken, komisyon dışında kalarak sürece yönelik eleştirilerin doğru olmadığını ifade etti.

İYİ Partili Poyraz, Akçay'ın söylemine yönelik şu ifadelere yer verdi:

"Elbette siyasi partiler Türk milletini temsil ederler ama Türk milletinin iradesine uygun kararları alıp almama noktasında kendileri bunu müşahede ederler. O konuya ilişkin ben bir ithamda bulunmuyorum. Sadece İYİ Parti'nin kendine oluşturduğu sorumluluk duygusu ve vazife bilincini yani o birinci vazifenin gereğini yapıyoruz. Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün o hitabında Türk gençliğine, hepimize yüklediği vazifenin gereğini yapıyoruz. Dolayısıyla İYİ Parti hariçten gazel okumadı. Parlamentoda, Genel Kurul'da, basın açıklamalarında, grup toplantılarında, televizyon programlarında bütün itirazlarını dile getirdi. Yani yankı odalarında başka bir şey duymaya gerek yok; İYİ Parti'nin her sözü Türk milletinin sözüyle eş değerdir."

(ANKA)