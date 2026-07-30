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Halk TV Türkiye Feti Yıldız: Rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak siyasi parti kapatma sebebi olmalı

Feti Yıldız: Rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak siyasi parti kapatma sebebi olmalı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Türkiye'de siyasi partilerin temelli kapatılması nedenleri Anayasa'nın 68. ve 69. maddelerinde düzenlenmiştir. Siyasi parti kapatma nedenlerine 'rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak' da eklenmelidir" dedi.

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Feti Yıldız: Rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak siyasi parti kapatma sebebi olmalı
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, siyasi parti kapatma nedenlerine 'rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak' da eklenmesini talep etti. Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye'de siyasi partilerin temelli kapatılması nedenleri Anayasa'nın 68. ve 69. maddelerinde düzenlenmiştir. Siyasi parti kapatma nedenlerine 'rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak' da eklenmelidir” dedi.

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FETİ YILDIZ MEVCUT KAPATMA NEDENLERİNİ TEK TEK SIRALADI

Yıldız, mevcut kapatma nedenlerini şu şekilde sıraladı:

“Tüzük ve program aykırılığı: Siyasi partilerin tüzük ve programlarının Anayasa'nın 68. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen esaslara aykırı olması.

Eylemlerin odağı olma: Partinin üyelerinin Anayasa'ya aykırı eylemler işlemesi ve bu eylemlerin parti organlarınca odak haline getirilmesi.

Devletin bütünlüğü: Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı hareket edilmesi.

Suç işleme ve şiddet: Suç işlemeyi teşvik etmek, suç işlemek veya şiddeti savunmak.

Yabancı yardımı: Kanuna aykırı olarak yabancı devletlerden veya kurumlardan maddi yardım almak.”

Feti Yıldız: Rüşvet ve yolsuzlukların odağı olmak siyasi parti kapatma sebebi olmalı - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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