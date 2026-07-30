Süreç yasasının Meclis'e gelmesine günler kala MHP'den mesaj

PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'nde en kritik aşamaya günler kaldı. 3 Ağustos'da süreç yasasının TBMM'ye gelmesi beklenirken MHP'den mesaj geldi. Süreci; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te başlattığını hatırlatan bir paylaşım yapan MHP'li Feti Yıldız, "22 Ekim 2024 tarihinden bugüne “Terörsüz Türkiye “süreci uyum içinde ilerlemiş o günden bugüne evlere, yüreklere çok şükür yeni ateşler düşmemiştir." dedi.

ELEŞTİRİLERE DE YANIT VERDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sürece yönelik politika dünyasından gelen eleştirilere de şöyle yanıt verdi:

"Siyasi,ahlaki ve vicdani hiçbir ölçüyü tanımayan,ilkesi, iradesi ve heyecanı olmayan, yalan, riya ve İstismardan başka sermayesi kalmayanların ne söylediğine bakmayız."

KALKINMA MESAJI

Mesajında, terörle mücadele için ayrılan kaynakların artık ülke ekonomisinin kalkınması için kullanılacağını anlatan Yıldız'ın mesajı da tam olarak şöyle:

"Biz Türk milletinden aldığımız yetkiyi,

Türk Milletinin gösterdiği istikamette kullanırız.

Aziz milletimiz her işimizin hakemi ve hâkimidir.

Bir tüzel bir kişilik olarak Milliyetçi Hareket Partisi,

Kişiliğini sadece hukuki var olma gerçeğinden değil,

Türk Tarihinin sorumluluğundan ve

Türk milletinin tarihsel hikâyesinden almaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi, olağanüstü bir tecrübenin,

Milli bir birikimin, imrenilecek bir disiplinin merkezidir.

Binlerce yıllık tarihi-kültürel bir mirasa,200 yıllık pratiğe,

57 yıllık yiğit bir siyasal mücadele geleneğine sahiptir.

Birinci vazifemiz ;

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak,

Türk Milleti’nin maddi ve manevi gelişmesinin önündeki engelleri kaldırmak,Hürriyet, adalet, hakkaniyet ve fırsat eşitliğini esas alan toplumsal barışı ve huzuru hâkim kılmaktır.

Temel hak ve hürriyetleri, kardeşlik hukukunu ve dayanışma kültürünü geliştirmek, terörü tarihin çöplüğüne göndermektir.

Bunlar teorik ifadeler değil, elli yedi yıllık pratik,somut ve davranışa dönüşmüş her sağduyulu Türk vatandaşının tanıklık ettiği gerçeklerdir.

Ülkemizin birliği ve dirliğine kast etmiş her odağın karşısında gördüğü yıkılmaz bir kaledir.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin işaret ettiği gibi;

Yıllar boyunca terör ve şiddetle mücadeleye ayrılmak zorunda kalınan devasa kaynakları artık çocuklarımıza okul;

Yaşlılarımıza hastane ve bakım hizmeti;

Çiftçimize sulama kanalı, tarımsal destek, kırsal kalkınma;

Gençlerimize teknoloji merkezi, üniversite yatırımı, gençlik projesi;

Kadınlarımıza istihdam ve sosyal refah;

Esnafımıza kredi, sanayicimize yatırım;

Şehirlerimiz altyapı, köylerimize yol;

Tarlalarımıza bereket olarak döndürmeliyiz.

22 Ekim 2024 tarihinden bugüne “Terörsüz Türkiye “süreci uyum içinde ilerlemiş o günden bugüne evlere, yüreklere çok şükür yeni ateşler düşmemiştir.

Siyasi,ahlaki ve vicdani hiçbir ölçüyü tanımayan,ilkesi, iradesi ve heyecanı olmayan, yalan, riya ve İstismardan başka sermayesi kalmayanların ne söylediğine bakmayız."