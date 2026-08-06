MHP süreç yasası için 430'un üzerinde evet oyu bekliyor

PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci'nin en kritik aşaması başladıktan sonra MHP açıklamada bulundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM'ye 360 vekilin imzasıyla sunulan yasa teklifinin genel kurulda 430 oy ile geçeceğini söyledi. Yıldız, "Teklifin önümüzdeki hafta başında Gazi Mecliste 430’un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görülmektedir" dedi.

Teklif için imza atan AKP, MHP ve DEM Parti'nin TBMM'deki vekil sayısı da toplam 379.

YILDIZ "430'UN ÜZERİNDE BİR KABULLE GEÇER" DEDİ

Yıldız, teklifin kılı kırk yararak uluslararası modellerin incelenip Türkiye'ye özgür bir şekilde hazırlandığını belirtti. Yıldız X hesabından şunları ifade etti:

"Adeta kılı kırk yararak hazırlanan tüm ulusal ve uluslararası yüksek yargı içtihatları ,

doktrin tartışmaları ve dünyadaki örnekleri göz önünde tutulan,

Türkiye’ye özgü bir modelin çerçevesini tanımlayan

Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi 360 Milletvekilinin imzasıyla TBMM ‘ye sunulmuştur.

Teklifin önümüzdeki hafta başında Gazi Mecliste 430’un üzerinde bir kabulle kanunlaşacağı görülmektedir.

PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip kanun yürürlüğe girecektir.

Hayırlı uğurlu olsun."