Süleymancılara 4. dalga operasyon! 20 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancılara yönelik yürütülen soruşturmanın 4. dalga operasyonu kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturmanın bu aşamasında 20 Eylül'de 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirilmiş, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete ise kayyum atanmıştı.

"ÖRGÜTÜN YURT İÇİ VE DIŞI PARA HAREKETLERİ ORGANİZE EDİLDİ"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yayımlanan resmi basın açıklamasında, operasyonun hukuki gerekçeleri ve yöneltilen suçlamalar şu ifadelerle duyuruldu:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca liderliğini Alihan KURİŞ’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 'Suç Örgütü Kurma ve Yönetme', 'Suç Örgütüne Üye Olma', 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama', 'Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında;

Soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda; Alihan KURİŞ suç örgütüyle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı şahıslar ile şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği, kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiştir."

"YARDIM SEVKİYATLARI İÇERİSİNE NAKİT PARA GİZLENDİ"

Başsavcılık açıklamasında, kayıt dışı para trafiğinin hangi yöntemlerle ve hangi paravan mekanizmalarla yürütüldüğüne ilişkin dosyadaki tespitler şu sözlerle aktarıldı:

"Yine soruşturma kapsamında; kayıt dışı para ve menkul değer transferlerinin gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik süreçlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği, ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatları içerisine nakit para gizlenerek suçtan elde edilen gelirlerin lojistik şirketleri vasıtasıyla sevk edildiğine ilişkin deliller elde edilmiştir.

Örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmının çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden, önemli bir kısmının ise lojistik firmaları aracılığıyla kayıt dışı şekilde güvenilir kurye şahıslar vasıtasıyla ulaştırıldığı; usule aykırı yürütülen bu işlemlerin görünürde yasal hâle getirilmesi amacıyla bazı şirketler ve şahıslar tarafından danışmanlık hizmeti verildiği yönünde tespitlere ulaşılmıştır."

"SEÇİM SÜREÇLERİNİ ETKİLEMEYE YÖNELİK FAALİYETLER DOSYAYA YANSIDI"

Soruşturmanın en kritik boyutunu oluşturan seçim süreçlerine müdahale iddialarına ilişkin Başsavcılık şu tespiti paylaştı:

"Ayrıca soruşturmada elde edilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller kapsamında, şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına yansımış olup, bu husustaki inceleme çok yönlü olarak devam etmektedir."

Açıklamanın son bölümünde ise operasyonel süreç ve uygulanan tedbirler, "Bu kapsamda 20/09/2026 tarihinde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde arama işlemleri gerçekleştirilmiş, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verilmiştir. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleriyle kamuoyuna duyuruldu.