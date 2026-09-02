Sözleri ortalığı karıştırmıştı: Kemal Öztürk'e sosyal medyadan tepki gösteren kişi gözaltına alındı

NTV yorumcusu Kemal Öztürk’ün Suriye’deki Arap Alevilerine yönelik sözleri üzerine Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli süreç başlatılmıştı. Bu gelişmenin ardından, Öztürk’ün ifadelerine tepki gösteren bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı paylaşımlar da soruşturma kapsamına alındı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

X platformu üzerinden gazeteci Kemal Öztürk’e yönelik tepki gösteren ve tehdit unsuru taşıdığı değerlendirilen paylaşımlarda bulunan 30 yaşındaki M.Ö.Ş., Antalya’da gözaltına alındı. Şüpheli hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçlamasıyla işlem başlatıldı.

ŞÜPHELİ ANTALYA ADLİYESİ’NE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan M.Ö.Ş.’nin emniyetteki sorgu ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Şüphelinin, emniyetteki ifade sürecinin tamamlanmasının ardından Antalya Adliyesi’ne sevk edileceği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Kemal Öztürk, NTV'de katıldığı yayında Suriye'deki gelişmeleri aktarırken Arap Alevileri hedef alarak şu konuşmayı yapmıştı:

"Afrin'de, İdlib'de, Halep kırsallarında öylesine korkunç ifadeler dinledim ki kurşuna dizmeden çocuk ölümüne kadar. Bu Nusayrilerin hepsini katletseler yeridir diyesiniz geliyor ama bakın intikam almadılar, o toplu infazları yapmadılar." (DHA)