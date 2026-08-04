Sosyal medyada içki sofrası paylaşmak yasak mı? 82 bin liralık cezaya avukat tepki gösterdi

Kişisel sosyal medya hesaplarından alkollü içki görseli paylaşan vatandaşlara 82 bin 244 lira idari para cezası kesilmesi ve peş peşe gelen cezalar, sosyal medyada alkol paylaşımının yasak olup olmadığı ve kişisel fotoğraflara ceza kesilip kesilemeyeceği sorularını gündeme getirdi.

Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetci'nin haberine göre, uygulanan cezalara 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun 6'ncı maddesi dayanak gösteriliyor. Bu madde, alkollü içkilerin "her ne suretle olursa olsun reklamının ve tüketicilere yönelik tanıtımının" yapılamayacağını belirtiyor. Aynı yasa kapsamında ürünlerin kullanımını veya satışını özendiren kampanyalar, promosyon ve etkinlikler de yasaklanmış durumda. Yasağa uymayanlara 2026 yılı güncel rakamlarıyla 103 bin 207 liradan başlayıp 4 milyon 130 bin 222 liraya kadar idari para cezası kesilebiliyor. Ancak kanunun amaç ve kapsamını belirten 1'inci maddesi, bu düzenlemenin asıl hedefinin alkollü içkilerin üretimi, alım-satımı, dağıtımı ve fiyatlandırılmasına ilişkin usulleri belirlemek olduğunu ifade ediyor.

"CEZA HUKUKU ANLAMINDA BÖYLE BİR SUÇ YOK"

Kesilen cezalara ilişkin Cumhuriyet'e değerlendirmelerde bulunan avukat Uğur Poyraz, ortada ceza hukuku anlamında bir suç olmadığını belirterek, "Alkollü içkiyi özendirme, övme veya toplumu kötü alışkanlıklara yönlendirme gibi gerekçelerle olmayan bir suç oluşturulmaya çalışılıyor. Ceza hukuku bakımından böyle bir suç yok. Koşulları bulunuyorsa en fazla idari yaptırım tartışılabilir." dedi. Poyraz, vatandaşların özel yaşamlarına dair paylaştıkları bu tür görüntülerin tamamen ifade özgürlüğü sınırları içinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

YAPTIRIMLARDA ÇİFTE STANDART TEPKİSİ

Cezaların vatandaşlar arasında eşit ve öngörülebilir bir şekilde uygulanmadığını belirten Poyraz, aynı içerikteki paylaşımlara kişilerin siyasi duruşuna göre farklı muamele edilmesinin hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacağını dile getirdi. Poyraz, "Aynı paylaşımı bir başkası yaptığında sorun görülmüyor, başka biri yaptığında yaptırım uygulanıyor. Bir fiil hukuka aykırıysa bunun herkese eşit biçimde uygulanması gerekir. Kişilere göre değişen bir yaptırım düzeni hukuk güvenliğini ortadan kaldırır." dedi.