Çilingir sofrası paylaşımı başına iş açtı: 81 bin lira ceza kesildi

67 yaşındaki Şükrü Mısırlıoğlu'nun arkadaşlarıyla birlikte kurduğu çilingir sofrasını sosyal medya hesabından paylaşması başına iş açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "alkollü içki reklamı yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle 3 milyon 291 bin liraya kadar idari para cezası istemiyle savunması istenen emekli Mısırlıoğlu'na para cezası kesildi.

ÇİLİNGİR SOFRALI PAYLAŞIMI BAŞINA İŞ AÇTI

Savunmasını vermesinin ardından bakanlık, Mısırlıoğlu'nun paylaşımlarını "alkol reklamı" kabul ederek 81 bin lira para cezası uygulanmasına karar verdi.

"MELİH GÖKÇEK'İN PAYLAŞIMI REKLAM SAYILMIYOR MU?"

Hakkında verilen para cezasını aklının almadığını vurgulayan Mısırlıoğlu, "Bugüne kadar binlerce kişi sosyal medya hesaplarında rakı paylaşımları yaptı ancak onlara ceza verilmedi." derken Melih Gökçek'in YENİ Parti logosunu rakı firmasının logosuna benzettiği paylaşımını hatırlattı.

"Geçen gün de Melih Gökçek, yeni kurulan partinin logosunu Yeni Rakı logosuyla birlikte paylaştı. Bu reklam sayılmıyor mu?" diyen emekli yurttaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ben fotoğraflarımın altında, 'İsraf yapmayın, porsiyonları küçültün diyorlar. İyi de bizim porsiyonlar hiç büyümedi ki. Ejder meyvesi, manda yoğurdu, karidesle işimiz olmadı. Rakı, salata, inek yoğurdu, hepsi bu' diye yazdığım için mi ceza aldım? Benim aldığım emekli maaşı belli, ben bu parayı nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum. O nedenle verilen para cezasına avukatım aracılığıyla geçen hafta itiraz ettim." (ANKA)