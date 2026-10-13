Sonuçlara itiraz edilmişti: Baro seçiminin kazananından AKP'ye ziyaret

Tartışmalı Avukatlık Kanunu ile 2020 yılında kurulan İstanbul 2 No'lu Baroda, Başkan Yasin Şamlı dönemi sona erdi.

Geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimde, Milli Görüş çevresinin desteklediği Avukat Rıza Saka; AKP ve MHP'li hukukçuların desteklediği Ali Kasım Tuna'ya karşı 1022 oy alarak yeni başkan seçildi.

KAYBEDEN ADAYIN İTİRAZ ETTİĞİ SEÇİMİN GALİBİNDEN AKP'YE ZİYARET

Seçimi 6 oy farkla kaybeden Tuna sonuçlara itiraz ederken, Saka dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi.

İstanbul 2 No'lu Barosunun yeni başkanı Rıza Saka, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'i ziyaret etti.

İstanbul 2 No'lu Barosunun yeni başkanı Rıza Saka ve AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir

İstanbul İl Başkanı Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Saka ve ekibini tebrik ederek şunları yazdı:

"İstanbul 2 No’lu Baro Başkanlığına seçilen Sayın Rıza Saka’yı İl Başkanlığımızda ağırladık. Sayın Saka’yı ve ekibini tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Önceki dönem Baro Başkanı Sayın Yasin Şamlı’ya da emek ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hukuk camiamız için hayırlı olsun."