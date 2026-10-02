Son dakika | Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 can kaybı

Olay, öğle saatlerinde Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinin Esen Mahallesi’nde meydana geldi. Kaçak maden ocağında çalışan Muhammet Çelik’in üzerine kömür, toprak ve kaya parçaları düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Mesai arkadaşlarının yardımıyla ocaktan çıkarılan Çelik, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaçak maden ocağının 15 gün önce patlayıcı madde kullanılarak imha edildiği ve mühürlendiği öğrenildi. Ocağın bulunduğu alanın E.Ç. isimli kişiye ait olduğu, ancak kaçak madencilik faaliyetinin farklı bir noktadan yeniden başlatıldığı iddia edildi.

SOMA'DA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Önceki gün Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 5 maden işçisi hayatını kaybetti. Enkaz altından yaralı olarak kurtulan 2 işçinin de hastanede tedavisi devam ediyor.

MADEN ŞİRKETİNİN 9 YÖNETİCİSİNE GÖZALTI

Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği, 2 işçinin ise sağ olarak kurtarıldığı maden ocağındaki göçüğün ardından başlatılan adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor. Adalet Bakanlığı'nca görevlendirilen 3 Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü soruşturma kapsamında olayda sorumluluğu ve ihmali olabileceği değerlendirilen şirket yetkilileri hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında işletmeci maden şirketinin genel müdürünün de bulunduğu 9 yöneticisi gözaltına alındı. (DHA)