İBB’nin yarım asırlık Saraçhane binası Vakıflar Genel müdürlüğü'ne geçiyor: Tapuya yazı gitti!

Dinçer GÖKÇE

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması sonrası günler süren protestolara da ev sahipliği yapan Saraçhane'deki İBB binası ile ilgili kritik bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi.

Halktv.com.tr’nin konuyu bilen 3 ayrı kaynaktan edindiği bilgilere göre; Vakıflar Genel Müdürlüğü, Fatih Tapu Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Başvuruda İBB Saraçhane binasının, genel müdürlük adına tescil edilmesi talep edildi.

Başvuru yazısında, talebe dayanak olarak ise Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi gösterildi. Anılan madde, vakıf yoluyla meydana gelip mülkiyeti kamu kurumlarına geçen kültür varlıklarının yeniden vakfına iadesini düzenliyor.

BİNA AN İTİBARİ İLE İBB ADINA GÖRÜNÜYOR

Edinilen bilgilere göre, Saraçhane binası an itibari ile tapuda İBB adına kayıtlı görünüyor. Tescil işleminin bugün veya pazartesi günü yapılabileceği kaydedildi. O işlemden sonra İBB'nin binası belediyenin değil Vakıflar Genel müdürlüğü'nün olacak.

MASADA 3 SEÇENEK BULUNACAK

İBB Saraçhane binasının, Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesi halinde ise 3 seçenek masada olacak. Bunlardan biri, binanın İBB’ye kiralanması... İkinci seçenek ise, kamu adına faaliyet yürütüldüğü için, mülkiyet Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olsa da İBB’nin kullanımına tahsis edilebilir. Son seçenek ise tahliye...

İBB DAVA AÇACAK

Edinilen bilgiye göre, binanın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne tescili ve kararın resmi olarak bildirilmesi sonrası İBB yargı yoluna gidecek.

56 YILDIR İBB BİNASI OLARAK HİZMET VERİYOR

İBB Saraçhane binası projesi 1953 yılında çizildi. Mimar Nevzat Erol tarafından tasarlanan binanın inşaatına 1960 yılında başlandı. Bina 1970 yılında tamamlanarak hizmete girdi.

