Son Dakika | Reşit Kibar davası ertelendi, şirket sahiplerine suç duyurusu talebi reddedildi

Artvin'de ağaç kesimini engellemeye çalışırken 3 Eylül 2024'te silahlı saldırıda öldürülen Reşit Kibar'ın davası ertelendi. Muhammet Ustabaşı'nın tutukluluğu devam edecek. Şirket sahiplerine "suç duyurusu" talebi reddedildi. Bir sonraki duruşma 22 Ocak 2027'de yapılacak.

Artvin'in Borçka ilçesi Cankurtaran mevkiinde EFOR maden şirketinin ağaç kesimine karşı direndiği sırada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Reşit Kibar'ın ölümünün ikinci yılında adalet arayışı sürüyor. Olayın ardından görülen davanın 6. duruşması büyük bir katılımla gerçekleşti.

ÖZGÜR ÖZEL DURUŞMAYI YERİNDE İZLEDİ

Kamuoyunun ve çevrecilerin yakından takip ettiği duruşmaya YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de katılarak süreci yakından izledi.

Duruşmada Borçka Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eşref Merttürk tanık sıfatıyla dinlendi. Duruşmada Kibar ailesinin avukatları; Yunus ve Eşref Merttürk’ün dosyaya sanık olarak dahil edilmesini, tutuksuz yargılanan sanık Fikret Merttürk’ün ise tutuklanmasını talep etti.

MAHKEMEDEN ÇIKAN ARA KARARLAR

Tetiği çeken Muhammet Ustabaşı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Şirket sahiplerinin dosyaya dahil edilmesi ve haklarında işlem yapılması yönündeki "suç duyurusu" talebi ise reddedildi.

Davanın bir sonraki duruşması 22 Ocak 2027 tarihinde görülecek.

NE OLMUŞTU?

Artvin Cankurtaran'da 3 Eylül 2024 tarihinde EFOR maden şirketinin ağaç kesimini engellemek isteyen köylülerle şirket yanlıları arasında gerginlik çıkmış, doğa savunucusu Reşit Kibar düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından tetiği çeken Muhammet Ustabaş tutuklanırken, cinayette kullanılan ruhsatlı silahın sahibi Fikret Merttürk adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 6 Ocak 2025'te hazırlanan iddianamede, tetikçi Ustabaş hakkında cinayet ve öldürmeye teşebbüs suçlamaları yer alırken; Fikret Merttürk hakkında da cinayete yardım etme suçlamasıyla dava açılmıştı.