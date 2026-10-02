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Soma'da hayatını kaybeden madenciler son yolculuklarına uğurlandı: Yaşar'ın babasına vedası yürekleri yaktı

Soma'da madende meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 işçiden Kerim Ören ve Halit Ersay son yolculuklarına uğurlandı. Ören’in oğlu Yaşar’ın babasının tabutu başındaki gözyaşları yürekleri yaktı.

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Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilerden Kerim Ören, memleketi Kırkağaç'ta; Halit Ersay ise Denizli'nin Çameli ilçesinde toprağa verildi.

Soma'da hayatını kaybeden madenciler son yolculuklarına uğurlandı: Yaşar'ın babasına vedası yürekleri yaktı - Resim : 1

BABASININ TABUTUNUN BAŞINDAN AYRILMADI

37 yaşındaki Kerim Ören'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi'ne getirildi. Ören'in cenazesi, Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Kerim Ören'in 2010 yılından bu yana madende çalıştığı ve emekli olmayı düşündüğü öğrenildi.

Soma'da hayatını kaybeden madenciler son yolculuklarına uğurlandı: Yaşar'ın babasına vedası yürekleri yaktı - Resim : 2

Cenaze töreninde Ören'in oğlu Yaşar Ören'in yaşadığı acı ise kameralara yansıdı. Babasının tabutunun başından ayrılmayan Yaşar, gözyaşlarını tutamadı.

Soma'da hayatını kaybeden madenciler son yolculuklarına uğurlandı: Yaşar'ın babasına vedası yürekleri yaktı - Resim : 3

Yaşar'ın babasının tabutuna bakarak gözyaşı döktüğü anlar, cenazeye katılanların da duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

Soma'da hayatını kaybeden madenciler son yolculuklarına uğurlandı: Yaşar'ın babasına vedası yürekleri yaktı - Resim : 4

Cenaze törenine Ören'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve mahalle sakinleri katıldı.

Soma'da hayatını kaybeden madenciler son yolculuklarına uğurlandı: Yaşar'ın babasına vedası yürekleri yaktı - Resim : 5

HALİT ERSAY DA MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Göçükte yaşamını yitiren 37 yaşındaki Halit Ersay'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Ersay'ın cenazesi, Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından mahalle camisine götürülen Ersay için cenaze namazı kılındı.

Evli ve üç çocuk babası olduğu belirtilen Halit Ersay, namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Ersay'ın babası Ramazan Ersay, aile yakınları, Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve mahalle sakinleri katıldı.

Ersay'ın 2017 yılında madende çalışmaya başladığı ve yaklaşık 10 gün önce memleketindeki ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.

Göçükte hayatını kaybeden diğer işçiler Ramazan İnce'nin Balıkesir'de, Ömer Karakaya'nın Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ve İsa Olcay'ın ise Kütahya'da son yolculuklarına uğurlanacağı belirtildi. (AA, DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Manisa Madenci Cenaze
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