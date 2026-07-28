Son Dakika | Yurt dışına kaçan 65 firari suçlu Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan firari suçlulara yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında toplam 65 kişinin yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

İlgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yürütülen iş birliği kapsamında, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firari suçlu yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Firarilerin büyük bölümünün Gürcistan'da (51) yakalandığı belirtilirken, Almanya'da 7, Belçika'da 2, Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da ise birer kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilerin; kasten öldürme, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık, nitelikli cinsel saldırı, suç örgütüne üye olma, resmi ve özel belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, ruhsatsız silah bulundurma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet gibi çok sayıda suçtan arandıkları belirtildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyonlarda görev alan emniyet birimleri ile Adalet Bakanlığı personeline teşekkür edilerek, "Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.