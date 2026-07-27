Ankara'da 'Sixtiees Pub'a operasyon! Müstehcen eğlence düzenleyen 7 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, cinsel amaçlı eğlencelerin organize edildiği tespit edilen mekana yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren "Sixtiees Pub" isimli işletme hedef alındı.

SORUŞTURMA İHBARLAR VE İNCELEMELERİN ARDINDAN BAŞLATILDI

CİMER üzerinden yapılan ihbarlar, bilgi sahibi beyanları, açık kaynak araştırmaları ve işletmenin sanal medya üzerinden paylaştığı görüntülerin incelenmesi neticesinde, mekanda cinsel amaçlı eğlencelerin organize edildiği ile müstehcen ve genel ahlaka aykırı eylemlerin gerçekleştirildiğine ilişkin tespitler yapıldı. Bu tespitler üzerine yetkili merciler tarafından resmi soruşturma başlatıldı.

İŞLETMEDE ARAMA VE EL KOYMA İŞLEMİ YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 25 Temmuz Cumartesi günü işletmede arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Yapılan bu operasyon ve işlemler sonucunda, aralarında işletme sahibi, mesul müdür ve çalışanların da bulunduğu toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 226/2 ve 227/2 maddelerinde düzenlenen suçlara muhalefet ettikleri gerekçesiyle tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)