Ünlülere uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart kim? İşte meslekleri ve kariyerleri

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart'ın tutuklanmasının ardından iki ismin hayatı ve mesleki geçmişi gündeme geldi. Peki, Sayat Zurnacı kimdir, ne iş yapıyor? Aytaç Kart kimdir, hangi çalışmalarla tanınıyor?

SAYAT ZURNACI KİMDİR?

Sayat Zurnacı, İstanbul merkezli lüks mücevher markası Holsdiamond'ın kurucusu olarak biliniyor. Mücevher sektöründe işletmeci ve gemolog olarak faaliyet gösteren Zurnacı, özellikle elmas ve değerli taşlar konusunda uzmanlaşmış bir isim olarak tanınıyor.

Gemologlar; elmas ve diğer değerli taşları renk, berraklık, kesim ve karat gibi kriterler üzerinden inceleyen, taşların özellikleri ve sertifikasyon süreçleri konusunda uzmanlaşan kişiler olarak biliniyor.

Kamuya yansıyan bilgilere göre Zurnacı, 2004 yılından itibaren mücevher ve elmas sektöründe çalışıyor. 2008 yılında ise Amerika merkezli Gemological Institute of America'da (GIA) elmas gemologluğu eğitimi almaya başladı.

Zurnacı, mücevher alanındaki çalışmalarını Holsdiamond markası üzerinden sürdürüyor.

AYTAÇ KART KİMDİR?

Aytaç Kart ise elektronik müzik dünyasında DJ, prodüktör, aranjör ve müzisyen kimliğiyle tanınıyor. Kariyerinde ağırlıklı olarak deep house, house ve nu-disco türlerine yönelen Kart, 2010'lu yılların başından itibaren müzik çalışmalarını profesyonel olarak sürdürdü.

Piyano ve gitar da çalan Kart'ın müzik kariyerinde farklı sanatçılarla yaptığı ortak çalışmalar öne çıkıyor.