Son Dakika | Tekirdağ Çorlu'da apartmanda patlama: Ölü ve yaralılar var!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir apartman dairesinde patlama meydana geldi ve ardından çıkan yangında 1 kişi hayatının kaybetti.

Patlama, saat 23.00 sıralarında Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan 7 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yaşandı.

Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamadan sonra dairede yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle pencerenin ön cephe duvarı kısmen yıkıldı ve dairenin içinde hasarlar oluştu.

VATANDAŞLAR EVLERİ TAHLİYE ETTİ, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Apartman ve çevresinde oturan vatandaşlar patlama sesini duyunca evlerini tahliye etti ve bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dairedeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yapılan ilk incelemede dairede henüz kimliği bilinmeyen 1 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Diğer yandan hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

DOĞAL GAZ KAYNAKLI OLABİLİR

Patlamanın doğal gaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. (DHA)