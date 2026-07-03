NATO öncesi Trump'ın kalacağı otelin yakınında yangın!

7 ve 8 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek olan NATO Zirvesi için Ankara'ya gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump'ın kalacağı JW Marriot Otel'in yakınındaki Çankaya ilçesindeki YDA Center satış ofisinde yangın çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışması yapıldığını bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

ABB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre yangın, Çankaya ilçesinin Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde konumlanan YDA Center satış ofisinde meydana geldi.

Yangın ihbarının hemen ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi.

ASMA KATTA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINDA

Olay yerine ulaşan ekipler, satış ofisinin asma katında başladığı belirlenen yangına kısa sürede müdahale etti. Yangının büyük oranda kontrol altına alındığını belirten yetkililer, itfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları yaptığını vurguladı.

CAN KAYBI VEYA YARALI YOK

Yapılan resmi açıklamada, satış ofisinde çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen ya da yaralanan herhangi bir vatandaşın bulunmadığı kaydedildi.

SÖĞÜTÖZÜ METRO İSTASYONU GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Yangın çevredeki ulaşım ağını da olumsuz etkiledi. Satış ofisinden yükselen dumanların hemen yakındaki metro istasyonu alanına sızması üzerine, yolcuların güvenliği amacıyla Söğütözü Metro İstasyonu'nun geçici bir süreliğine hizmete kapatıldığı duyuruldu. (AA)