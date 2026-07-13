Son dakika | Tekirdağ açıklarında 169 metrelik kuru yük gemisi karaya oturdu

Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında Sao Tome ve Principe bayraklı "Regalo" isimli kuru yük gemisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle karaya oturdu. Olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

EKİPLER GEMİYİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

169 metre uzunluğunda, 27,2 metre genişliğinde ve 28 bin 461 DWT taşıma kapasitesine sahip geminin karaya oturmasının ardından bölgede deniz trafiğinin güvenliği için önlemler alındı. Ekipler, geminin güvenli şekilde yeniden yüzdürülmesi amacıyla kurtarma çalışması başlattı.

CAN KAYBI VE KİRLİLİK TESPİT EDİLMEDİ

İlk belirlemelere göre olayda can kaybı, yaralanma veya deniz kirliliği yaşanmadı. Geminin neden karaya oturduğunun belirlenmesi için inceleme çalışması yapıldı. (DHA)