Son dakika | Sosyal medyada borsayı etkileyen paylaşımlara soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçlarının fiyat ve değerlerini ya da yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yanıltıcı paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi ve içerik paylaşan hesapların tespit edilmesi, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve soruşturmaya ilişkin delillerin toplanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu hakkında yapılan resmi açıklama şu şekidle oldu:

"Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren veya yorum yapan; ayrıca sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımları yapan şüphelilerin gerçek kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı"