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Halk TV Türkiye Son dakika | Skandalın ardından ÖSYM öğretmenliğe giriş sınavı sonuçlarını açıkladı!

Son dakika | Skandalın ardından ÖSYM öğretmenliğe giriş sınavı sonuçlarını açıkladı!

Son dakika haberi... Öğretmenliğe giriş sınav sonuçlarını apar topar yayından kaldıran ÖSYM, değerlendirme çalışmalarını tamamlayarak 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve ÖABT sonuçlarının yeniden erişime açıldığını duyurdu.

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Son dakika | Skandalın ardından ÖSYM öğretmenliğe giriş sınavı sonuçlarını açıkladı!
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Öğretmen adaylarının merakla beklediği sınav sonuçlarında yaşanan sistem skandalının ardından ÖSYM'den beklenen resmi açıklama geldi. Öğretmenliğe giriş sınav sonuçlarının erişime açıldıktan kısa süre sonra apar topar yayından kaldırılmasıyla başlayan kriz sonrası ÖSYM, değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını belirterek sonuçları yeniden erişime açtı.

Öğretmenliğe giriş sınav sonuçları apar topar yayından kaldırıldı! ÖSYM'den ilk açıklama geldiÖğretmenliğe giriş sınav sonuçları apar topar yayından kaldırıldı! ÖSYM'den ilk açıklama geldi

Öğretmen adaylarının mesleğe adım atma sürecinde büyük önem taşıyan Öğretmenliğe Giriş Sınavı sonuçlarının sistemden kaldırılması, adaylar arasında tepkiye yol açmıştı. Yaşanan olayın ardından gözler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevrilmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından ÖSYM, konuya ilişkin resmi açıklamasını yaparak 2026 yılı öğretmenlik sınavlarına dair değerlendirme sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Son dakika | Skandalın ardından ÖSYM öğretmenliğe giriş sınavı sonuçlarını açıkladı! - Resim : 2

ÖSYM SINAV SONUÇLARINI AÇIKLADI

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın, 2026 Akademi Giriş Sınavı ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Ağustos 2026 tarihinden itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden erişebilecektir" denildi.

Son dakika | Skandalın ardından ÖSYM öğretmenliğe giriş sınavı sonuçlarını açıkladı! - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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