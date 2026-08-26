Öğretmenliğe giriş sınav sonuçları apar topar yayından kaldırıldı! ÖSYM'den ilk açıklama geldi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Ancak açıklamanın kısa süre ardından sonuçların sistemden kaldırıldı.

SABAH SAATLERİNDE ERİŞİME AÇILMIŞTI

ÖSYM tarafından yapılan ilk resmi açıklamada, 26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026-MEB-AGS ile 2026-ÖABT oturumlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirilmişti. Duyuruda, adayların 26 Ağustos 2026 tarihi saat 11.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin (https://sonuc.osym.gov.tr) adresinden sınav sonuçlarına erişebilecekleri ifade edilmişti.

SONUÇLAR APAR TOPAR YAYINDAN KALDIRILDI!

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sürece ilişkin gelişmeleri aktardı. Üzen, adayların sonuçlarda hata olduğuna dair beyanlarını paylaştıktan kısa bir süre sonra ÖSYM'nin sonuçları sistemden kaldırdığını duyurdu.

Sonuçların açıklanmasının hemen ardından sosyal medyada paylaşımlar yapılmaya başlandı.

İŞTE PAYLAŞIMLARDAN BAZILARI

Bir kullanıcı gönderiye, "Bazı sonuçlar değil, herkesin sonucu yanlış. Koskoca bir kurum düşünün ki sınav sonucu açıklamaktan aciz ama ülkenin ölçme ve yerleştirme merkezi. Azcık utanması varsa çıksın istifa etsinler diyeceğim ama utanmaları olsa zaten o makamları işgal etmezler" şeklinde yorum eklerken, diğer kullanıcılar da "Hocam eğitim bilimlerinden sadece 2 boş vardı ben 23 doğru beklerken 13 doğru 10 yanlış çok şaşkınım", "Aynısı bende de oldu tarihte ve coğrafyada 5 doğru 1 yanlış şeklinde yapmıştım 8 - 2 tarih 4- 4 coğrafya gelmiş anlamsız bir şekilde ayrıca eğitimde de 30 soru olarak görünmüyor." diye belirtti.

GÜNCELLENMİŞ SONUÇLAR İÇİN SAAT VERİLDİ

Edip Üzen'in edindiği bilgilere göre; ÖSYM, AGS ve ÖABT sonuçlarını incelemeye alarak yeniden değerlendirme sürecini başlattı. Güncellenen yeni sınav sonuçlarının bugün en geç saat 23.59’a kadar yeniden adayların erişimine açılmasının beklendiği öğrenildi.

ÖSYM’DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 26 Temmuz'da uygulanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) puanlarının hesaplanma aşamasında, 80 soruluk AGS Testi'ndeki 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025'e ait ağırlıkların dikkate alındığının tespit edildiği belirtilerek, puan hesaplama işlemlerinin güncellenip sonuç açıklama belgelerinin gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açılacağı bildirildi.