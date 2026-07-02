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Halk TV Türkiye Son dakika | Selahattin Demirtaş Kabaiş ailesiyle görüşecek

Son dakika | Selahattin Demirtaş Kabaiş ailesiyle görüşecek

Son dakika haberi... Selahattin Demirtaş, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin ve amca Ahmet Kabaiş ile 5 Temmuz'da cezaevinde bir araya gelecek.

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Son dakika | Selahattin Demirtaş Kabaiş ailesiyle görüşecek
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Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş cephesinden yeni bir görüşme kararı çıktı. Demirtaş'ın avukatları yaptıkları açıklamada, 5 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ve amcası Ahmet Kabaiş ile görüşüleceğini duyurdu. Görüşmenin temel gündem maddesini Rojin Kabaiş dosyası oluşturacak.

"DOSYAYI KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE İNCELEMİŞ AVUKATLAR TARAFINDAN DA BİLGİLENDİRİLMİŞTİR"

Demirtaş'ın avukatları, görüşme öncesindeki hazırlık sürecini "Demirtaş hukuki süreci yakından takip edebilmek amacıyla dosyayı kapsamlı bir şekilde incelemiş avukatlar tarafından da bilgilendirilmiştir" ifadeleriyle aktardı.

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Selahattin Demirtaş, uzun bir süredir yakın arkadaşları ve ailesi dışında hiçbir ziyaretçi ile görüşmüyordu. Demirtaş, geçtiğimiz günler içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebini de reddetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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