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Halk TV Türkiye Son Dakika | Saraçhane davalarında karar: 88 genç beraat etti, 2 kişiye hapis cezası

Son Dakika | Saraçhane davalarında karar: 88 genç beraat etti, 2 kişiye hapis cezası

Son dakika haberi... Saraçhane’de düzenlenen 19 Mart protestoları nedeniyle açılan iki ayrı 45 sanıklı davada karar çıktı. Her iki davada da 44'er kişi beraat etti. İki kişiye "suç işlemeye tahrik" suçundan ceza verildi.

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Son Dakika | Saraçhane davalarında karar: 88 genç beraat etti, 2 kişiye hapis cezası
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlayan daha sonra Türkiye'nin farklı kentlerine yayılan protestolar nedeniyle açılan davalar sürüyor.

Saraçhane'deki eylemlere katılan gençlerin yargılandığı iki ayrı davada toplam 90 sanık hakkında hüküm kuruldu. Her biri 45 sanıklı olan davalarda toplam 88 kişi beraat etti. İki sanık ise sosyal medya paylaşımları nedeniyle "suç işlemeye tahrik" suçundan 7 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

İKİ DAVADA DA 44'ER BERAAT

İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 45 sanıklı davada 44 kişi hakkında beraat kararı verildi.

Davada bir sanık, sosyal medya paylaşımı nedeniyle ayrıca "suç işlemeye tahrik" suçlamasıyla yargılandı. Mahkeme, bu sanığa 7 ay 15 gün hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Saraçhane protestoları nedeniyle açılan diğer 45 sanıklı davada da benzer bir karar çıktı. Bu davada da 44 kişi beraat ederken, bir sanığa sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle "suç işlemeye tahrik" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Böylece iki ayrı davada toplam 88 kişi beraat ederken, iki kişi hakkında hapis cezası kararı verildi. Her iki sanık yönünden de hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Saraçhane Dava
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