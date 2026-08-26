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Halk TV Türkiye Son Dakika | Rojin'in ailesi 2 kişinin gözaltına alınması için başvuru yaptı! Telefon imajından çıktı

Son Dakika | Rojin'in ailesi 2 kişinin gözaltına alınması için başvuru yaptı! Telefon imajından çıktı

Rojin Kabaiş’in telefon imajında ulaşılan kritik izlerin ardından aile avukatı harekete geçti. Aynı baz istasyonundan sinyal aldığı belirlenen iki kişinin gözaltına alınması, telefonlarına el konulması ve DNA örneklerinin alınması istendi.

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Son Dakika | Rojin'in ailesi 2 kişinin gözaltına alınması için başvuru yaptı! Telefon imajından çıktı
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Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aile avukatı Abdurrahman Karabulut, telefon imajının incelenmesiyle ulaşılan bulguların ardından iki kişinin gözaltına alınması için savcılığa başvurdu.

TELEFON İMAJINDA KRİTİK İZ BULUNDU

Rojin Kabaiş’in telefonundan elde edilen imajlar, aile avukatı tarafından Türkiye’deki ve yurt dışındaki uzman bilirkişilere gönderildi. Teknik incelemelerde, sosyal medya uygulamaları üzerinden şüphelilerden birine ait olduğu değerlendirilen kritik bir ize ulaşıldı.

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Bunun üzerine Rojin’in telefonuna ait HTS ve baz kayıtları yeniden incelendi. Rojin’in telefonunun olay sırasında sinyal verdiği baz istasyonu ile şüpheli olarak değerlendirilen aynı ad ve soyada sahip iki kişinin telefonlarının bağlandığı baz istasyonunun aynı olduğu belirlendi.

İncelemelerde ayrıca şüphelilerden birinin kullandığı değerlendirilen sosyal medya hesabını kapattığına ilişkin bulgular elde edildi.

Aile avukatı Karabulut, bu gelişmelerin ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Karabulut, iki kişi hakkında gözaltı kararı verilmesini, telefonlarına el konulmasını ve DNA örneklerinin alınmasını istedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Rojin Kabaiş Gözaltı
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