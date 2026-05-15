Özkan Yalım'dan bir etkin pişmanlık başvurusu daha: 'Konu Özgür Özel' dedi

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanmasının ardından 2 defa etkin pişmanlık kapsamında ifade vermiş, son ifadesinin ardından cezaevi değiştirilmişti. Silivri'den Tekirdağ'a gönderilen Yalım'ın üçüncü defa etkin pişmanlık kapsamında ifade vermek için talepte bulunduğu öğrenildi. Yalım'ın CHP lideri Özgür Özel'e yönelik ifade vermek istediği belirtildi.

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL’DEN “WHATSAPP YAZIŞMASI” AÇIKLAMASI

CHP lideri Özgür Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmalarına ilişkin konuştu. Yazışmaların eksik paylaşıldığını belirten Özel, silinen mesajların ortaya çıkması halinde ortada akçeli bir konu olmadığının anlaşılacağını söyledi. Yalım’ın telefonunun incelenmesini isteyeceklerini belirten Özel, silinen mesajların geri getirilmesi talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuracaklarını ifade etti.