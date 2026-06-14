Son dakika | Öğretmen eylemine polis müdahalesi! Gözaltılar var

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektör eğitim emekçilerinin yaşadığı temel sorunları gündeme taşımak için bugün Ankara’da bir araya geldi. Eğitimciler, sektördeki güvencesiz çalışma koşullarına ve düşük ücret politikalarına dikkat çekmek amacıyla başkentte toplandı.

"KARŞINIZA ÇIKACAĞIZ, MASAYA OTURACAĞIZ"

14 Haziran’da Ankara’da kitlesel bir buluşma gerçekleştireceklerini daha önceden duyuran sendika, eylem öncesi karar alıcılara net bir mesaj vermişti. Eğitim emekçileri, özlük haklarının iyileştirilmesi ve taleplerinin karşılanması için yaptıkları çağrıda “Karşınıza çıkacağız, masaya oturacağız” ifadelerini kullandı.

TBMM ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPAN EĞİTİMCİLERE MÜDAHALE

Taleplerini yasama organının merkezinde dile getirmek isteyen özel sektör öğretmenleri Güvenpark'ta toplandı. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önüne geçerek basın açıklaması yapmak isteyen eğitim emekçilerine polis ekipleri müdahale etti.

SENDİKA BAŞKANI EDEBALİ GÖZALTINA ALINDI

Meclis önünde açıklama yapma talebi reddedilen ve polis kalkanlarıyla durdurulan grubun eylemi sırasında gözaltılar yaşandı. Polis ekipleri, müdahale sırasında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali'yi ve bir sendika üyesini gözaltına aldı.

SENDİKADAN DESTEK ÇAĞRISI

Müdahale sürerken Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, alanda yaşananları sosyal medya hesapları üzerinden "Halklarını Arayan Öğretmenler Gözaltına Alınıyor!" ifadeleriyle paylaştı. Gözaltıların artması üzerine acil bir açıklama yayınlayan sendika yönetimi, şu ifadelerle destek çağrısında bulundu:

"Tüm duyarlı kamuoyuna, demokratik kitle örgütlerine sesleniyoruz! Yürütme Kurulu üyelerimizden, temsilcilerimizden ve üyelerimizden çok sayıda gözaltı var. Ankara’daki herkesi Güvenpark’a çağırıyoruz."

GÖZALTILAR SÜRERKEN "SERT MÜDAHALE" KAMERALARDA

Güvenpark'ta başlayan gözaltı dalgası hız kesmeden devam ederken, polis ekiplerinin alandaki eğitimcilere yönelik "sert müdahalesi" saniye saniye kameralara yansıdı.

MEB ÖNÜNDEN MECLİS'E: ÖĞRETMENLER NE İSTİYOR?

Meslek onurunu korumak, insanca yaşamaya yetecek ücret almak ve güvenceli çalışma koşullarına sahip olmak amacıyla bir araya gelen öğretmenler, gün içinde ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde buluşarak yasama organı olan Meclis'e yürüme çağrısı yapmıştı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ve mülakat mağduru öğretmenlerin temel talepleri arasında; taban maaş uygulamasının 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na eklenmesi, özel eğitim kurumlarında güvenceli çalışma koşullarının sağlanması ve mülakat sistemi yüzünden ataması yapılmayan eğitimcilerin haklarının teslim edilmesi yer alıyor.

"HAKLI OLDUĞUMUZU DUYMAYA DEĞİL ÇÖZÜME İHTİYACIMIZ VAR"

Eylem öncesinde kamuoyuna bir açıklama yapan öğretmenler, bugüne kadar taleplerini iletmedikleri hiçbir yetkili makamın kalmadığına dikkat çekti. Yıllardır süren görüşme trafiğine rağmen iktidar cephesinden somut bir adım atılmadığını vurgulayan eğitimciler, tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Her görüşmede bize haklı olduğumuz söylendi. Bizim haklı olduğumuzu duymaya ihtiyacımız yok. Haklı olduğumuzu en başından beri biliyoruz. Haklılığımızdan aldığımız güçle yıllardır Ankara'nın yollarını arşınlıyoruz."

Özel sektördeki ağır çalışma koşulları, asgari ücret dayatması ve güvencesizliğe karşı mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizen öğretmenler, kararlılıklarını "Bizi sömürüye, asgari ücret düzenine, mülakata ve güvencesizliğe teslim edemeyeceksiniz" ifadeleriyle vurguladı.