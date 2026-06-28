Son dakika | NATO zirvesi öncesi 58 kişi daha tutuklandı! Toplam sayı 236 oldu

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlecek NATO zirvesi öncesinde soruşturmalar tam gaz devam ediyor. Bu sabah 'Turkuaz' operasyonları kapsamında gözaltına alınan 58 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

46 tim ve 396 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından arandığı tespit edilen 58 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 58 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

AKADEMİSYENLER, TEMA VAKFI GÖNÜLLÜLERİ, ÖĞRENCİLER TUTUKLANDI

Geçtiğimiz Perşembe günü tutuklananlar arasında TEMA Vakfı gönüllüleri, Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş gibi isimler de yer alıyor. Memiş'in Genelkurmay İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanlığı görevini yaparken 2004’te istifa ederek emekli olan Tümgeneral Alaettin Parmaksız’ın gelini olduğu bilgisi aktarılmıştı.

YASAKLAR İSTANBUL'A KADAR UZADI

Ankara'da alınan önlemler nedeniyle Ankara için 'Açık hava cezaevi' eleştirileri getiriliyor. Yolların kapatıldığı, güvenlik birimleri haricinde devlet memurlarının idari izinli sayıldığı Ankara'nın yanı sıra İstanbul'da da önlemler alınmaya devam ediyor.

Bugün Valilik kararıyla 28 Haziran Pazar saat 10.00'dan itibaren Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ulaşıma kapatıldı.