İstanbul’da NATO önlemi: Taksim ve Şişhane metro istasyonları kapatılıyor!

İstanbul'da da NATO Parlamenter Zirvesi nedeniyle üst düzey "güvenlik önlemleri" alınmaya devam ediliyor ve kritik ulaşım hatları kısmi olarak kapatılıyor.

İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda, 28 Haziran Pazar günü saat 10.00'dan itibaren Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacak.

İSTANBUL'DA NATO ZİRVESİ ÖNCESİ TOPLANTI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde 28–29 Haziran tarihlerinde İstanbul’da NATO Parlamenter Zirvesi düzenlenecek. NATO Meclis Başkanları Zirvesi Toplantısı ise 29 Haziran Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı’nda meclis ve delegasyon başkanlarının konuşmalarıyla gerçekleşecek.

METRO İSTANBUL'DAN KAPATMA AÇIKLAMASI

Ulaşım kısıtlamalarına ilişkin Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 28 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

- ⁠M2 hattımızın Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacaktır.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."