Son dakika | Nasuh Mahruki hakkında tutuklama talebi

AKUT’un kurucu başkanı Nasuh Mahruki, 15 Temmuz darbe girişimine dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınmasının ardından karakoldaki ifadesinde paylaşımın kendisine ait olduğunu söyleyip, sözlerinin arkasında durmuştu.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Halkı kin, nefret ve düşmanlığa sürükleme veya aşağılama suçunu işlemediğini belirterek serbest bırakılmasını talep eden Mahruki tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

15 TEMMUZ PAYLAŞIMINDAN GÖZALTINA ALINDI

Nasuh Mahruki, soruşturma başlatılan sosyal medya paylaşımının ardından gözaltına alınmıştı. Mahruki'nin o paylaşımda şu ifadeler yer alıyordu:

"15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir. Baş planlayıcısı ABD’dir, Fil’i feda etmiş, Vezir’i almıştır, Erdoğan’ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir."

KARAKOLDAKİ İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?

Güney Afrika dönüşü sonrası evinden gözaltına alınan Mahruki, karakoldaki ifadesinde, "Soruşturmaya konu olan Nasuh Mahruki rumuzlu sosyal medya hesabı bana aittir, burada yapılan yine soruşturmaya konu olan yukarıda okuduğunuz metinde yer alan benim de araştırma raporunda gördüğüm paylaşım benim tarafımdan yapılmıştır." demişti.

Hakkındaki suçlamaları reddeden ve serbest bırakılmayı talep eden Mahruki, karakolda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu paylaşımda 15 Temmuzun daha önceden fark edilmiş olduğu Devletin Resmi kayıtlarında Ankara Cumuhriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada o zamanki adıyla gülen cemaatinin ordu içerisinde bir hazırlık içinde olduğuna dair bilgiler geçiyordu, bir binbaşının girişimden 40 gün önce bu yönde hazırlık yapıldığı ihbarı vardı.”

“Aynı zamanda Rus istihbaratının bu konu hakkında uyardığı bilinmektedir. Daha yakın zamanda dönemin Mit müşteşarı Hakan FİDAN in kendisini dönemin Genelkurmay Başkını Hulusi AKAR in bizzat uyardığı yönünde beyanı vardır, orduyu içeride tutmasıyla alakalı dolayısı ile Devletin ilgili birimleri gülen cemaatinin YAŞ kararları öncesinde tasfiye edileceğini bildiği için böyle bir kalkışmayı öne almak zorunda kaldılar, nitekim onlarında elleri ayaklarına dolandı bu süreçten Sn. Cumuhurbaşkanı bu kalkışmayı olay başladıktan sonra eniştesinden öğrendiğini söyledi, dolayısı ile Devletin ilgili birimleri bu kalkışmadan birden fazla kaynaktan haberdar oldukları halde gecikerek müdahele edilmiştir, bu yüzden 251 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

"Polis Özel Harekat Başkanlığı uçaklarla bombalanarak çok sayıda şehit vermiştir. Bu gecikmenin çok ağır bedeli her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi benim de canımı çok yakmıştır. En önce eleştirdiğim konu budur, bu gecikme neden yaşandı. Eğer zamanında müdahale edilseydi 251 şehidi vermezdik."

“15 Temmuz sonrasında ise bu kalkışmanın sonuçlarından birisi de Atatürk'ün emaneti parlamenter demokratik rejimimiz kuvvetler ayrılığına dayalı Cumhuriyetimiz sona ermiş ve ABD nin ve ABDli eski ortadoğu şefi Poul Henzenin Türkiye için söylediği "Cumhuriyeti kuranlar işi sıkı tutmuşlar, sağlam temellere dayandırmışlar, Hükümeti ikna ediyoruz Meclis çıkıyor karşımıza, Meclisi ikna ediyoruz Yargı çıkıyor karşımıza, Yargıyı ikna ediyoruz Ordu çıkıyor karşımıza, ABD çıkarları için Türkiyede tek adam rejimi kurulması gerekmektedir" söylemi, ABD büyük elçisi Tom BARRACK sürekli ortadoğu ülkeleri için uygun olduğunu söylediği şekilde rejimimiz kuvvetlerin birleşitirildiği başkanlık sistemine geçmiştir."

"Bu işin planlayıcısı ABD dir ben burada satranç oyunundaki taşlara benzetme yapmaya çalıştım, Fil ABD nin beslediği herkesçe bilinen gülen cemaatidir, Vezir Parlementer sisteme dayanan kuvetler ayrılığı ilkesinin bulunduğu Cumhuriyetimizdir, Şah dediğim Cumhurbaşkanın yetkilerinin yeni dönemde kuvvetler birliğine dönüşmesidir, Mat dediğim ise Türk Milletinin Parlementer sistemi kuvvetler ayrılığı ilkesini kaybetmesidir."

“Paylaşım hakkında üzerime atılı olan Halkı Kin Nefret ve düşmanlığa Sürükleme veya Aşağılama suçunu işlemedim, bu üzerime atılı olan suçlamayı bu paylaşımdan nasıl çıkarıldığını anlamadım. Böyle bir niyetle bu paylaşımı yapmadım, asıl eleştirdiğim ABD dir ve gülen cemaatinin darbeye kalkışacağını önceden bildiği halde, bunca acının yaşanmasına sebep olan gecikerek müdahale eden ilgili Devlet birimleridir, bu darbenin kazananı ABDdir. üzerime atılı olan suçlamayı işlemediğim için serbest bırakılmayı talep ediyorum.”