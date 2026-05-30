Son Dakika | Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırldı.
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı.
Gazeteci Ali Taş'ın aktardığına göre, 5 Temmuz 2025'ten bu yana cezaevinde bulunan Muhittin Böcek, cumartesi akşam saatlerinde yaşadığı çok şiddetli öksürük nöbeti nedeniyle yarıda bıraktığı avukat görüşmesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
CEZAEVİNDE ÖKSÜRÜK KRİZİ GEÇİRMİŞTİ
"COVID döneminde yaşadığım semptomları yaşıyorum." dediği belirtilen Muhittin Böcek, geçtiğimiz hafta içerisinde akciğerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle cezaevinde çok ciddi öksürük krizleri geçirmişti.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi