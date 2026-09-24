Son dakika | Muhammed Yarız'ın birbirinden lüks araçlarına el konuldu! 26 bin liraya devretmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fon soruşturmasında, cezaevinde bulunan Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın mal varlığı hareketleri mercek altına alındı. Dosyaya giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, Yarız’ın adli operasyonlardan hemen önce mülkiyetindeki 5 ultra lüks aracı elden çıkardığını ortaya koydu.

DEVİRLER 2 GÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Açık kaynak piyasa, rayiç ve kasko değerleri üzerinden yapılan incelemede, toplam piyasa değerinin 200 ila 220 milyon TL arasında olduğu hesaplanan 5 lüks aracın, 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde 4 farklı kişiye devredildiği belirlendi.

26 BİN LİRAYA DEVRETMİŞ

Devir işlemlerine ilişkin banka hareketlerini inceleyen savcılık, Yarız'ın hesabına alıcılar tarafından "Taşıt Satış Bedeli" açıklamasıyla yalnızca 26 bin 280 TL yatırıldığını saptadı. MASAK raporunda, araçların gerçek nitelik ve değerleriyle uyumlu bir tahsilatın yapılmadığı, işlemlerin gerçek bir satış ilişkisine dayanmadığı ve amacın mal varlığını adli makamlardan kaçırmak olduğu kaydedildi. Bu tespit üzerine araçlar hakkında el koyma tedbiri kararlaştırıldı.

Soruşturma dosyasında yer alan resmi tespitlere göre, devredilen araçların gerçek değerleri ile banka üzerinden gönderilen tutarlar arasındaki uçurum şu şekilde kayıtlara geçti:

2023 model McLaren 750S Coupe: 46-50 milyon TL piyasa değerine sahip olan araç, 7 Eylül 2026 tarihinde Hasan Kaytan’a devredildi. Yarız’ın hesabına “Taşıt Satış Bedeli” açıklamasıyla yalnızca 6 bin 256 TL yollandı.

2023 model Rolls-Royce Cullinan: 55-65 milyon TL piyasa değerindeki araç, 8 Eylül 2026 tarihinde yine Hasan Kaytan adına tescil ettirildi; karşılığında hesaba 5 bin 756 TL gönderildi.

2025 model Bentley Continental GT Speed: 53-58 milyon TL değerindeki araç, 7 Eylül 2026’da İbrahim Halil Rat’a devredildi; hesaba aktarılan para 4 bin 756 TL oldu.

2025 model Mercedes-Benz S 580 Maybach: 31-35 milyon TL piyasa değeri bulunan araç, 7 Eylül 2026’da Bolkan Bekçi adına tescil edildi; banka transferi 4 bin 756 TL olarak gerçekleşti.

2023 model Audi Q8: 10-11,5 milyon TL değerindeki araç, 7 Eylül 2026 tarihinde Hasan Dörtkardeş’e devredildi; bankadan 4 bin 756 TL transfer edildi.

Böylece Muhammed Yarız'ın hesabına 5 lüks araç karşılığında toplamda yalnızca 26 bin 280 TL girdi sağlandığı belgelendi.

ŞASE VE MOTOR NUMARALARINA 'CHANGE' İNCELEMESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen devirlerin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verdi.

Savcılık talimatı doğrultusunda araçlar kapsamlı bir teknik incelemeye tabi tutuldu. Uzman personelin yürüttüğü incelemede; araçların şase ve motor numaralarında silinti, kazıntı, tahrifat veya değişiklik yapılıp yapılmadığı, tescil kayıtları ile araç kimlik bilgilerinin uyumu ve başka bir aracın kimlik bilgileri kullanılarak sahtecilik (change işlemi) gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği araştırılıyor.

DÖRT LÜKS ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ, AUDI Q8 ARANIYOR

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonel çalışmalar sonucunda; Hasan Kaytan adına kayıtlı McLaren 750S Coupe ve Rolls-Royce Cullinan, Bolkan Bekçi adına kayıtlı Mercedes-Benz S 580 Maybach ile İbrahim Halil Rat adına kayıtlı Bentley Continental GT Speed yakalandı. Toplam piyasa değeri yaklaşık 185 ila 208 milyon TL aralığında bulunan 4 lüks araç muhafaza altına alındı.

Piyasa değeri yaklaşık 10-11,5 milyon TL olan ve Hasan Dörtkardeş adına tescillenen Audi Q8 marka aracın yakalanmasına yönelik emniyet güçlerinin çalışmaları devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma; şüphelilerin hesap trafiği, şirket bağlantıları ve araç devirleri kapsamında çok yönlü olarak yürütülüyor.