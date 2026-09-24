Son dakika | Fon soruşturmasında 750 milyon liraya el konuldu!

Fon skandalında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında MASAK ile yürütülen çalışmalarda fon hesaplarında bulunan 387 milyon 461 bin 359,86 TL nakit tutar donduruldu.

Tutuklu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 105 milyon TL ile QNB Finansbank nezdinde TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon TL için de el koyma tedbiri uygulandı.

Üç işlem kapsamında dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon TL'ye yükseldi.

YARIZ VE TEZMEN DAHİL 11 İSMİN TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında MASAK ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda fon hesaplarındaki yüz milyonlarca liralık tutar için dondurma ve el koyma tedbirleri uygulandı. Dün, Emre Tezmen ve Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu 11 kişinin tüm mal varlıklarına el konuldu.

Listede Tera Holding, Pusula Holding ve Hedef Holding yöneticileri yer almıştı.

Tedbir uygulanan isimler arasında Emre Tezmen, Muhammed Yarız, Muhammed Talha Sazak, Sait Aytaç, Tolga Dıramalıol, Emrullah Furkan Gün, Emir Münir Sarpyener, Elif Özüş, Cem Gürkan Alpay, Mehmet Ziya Gökalp ve Sibel Gökalp yer aldı.

TAŞINMAZLAR, HESAPLAR VE ŞİRKET ORTAKLIKLARI DA KAPSAMDA

Emre Tezmen'in İstanbul, Ankara, Düzce ve Muğla'da bulunan 24 taşınmazı ile çeşitli şirketlerdeki ortaklık paylarına el konuldu. Muhammed Yarız'ın ise 7 taşınmazının yanı sıra banka hesapları, kripto varlıkları, hisse senetleri, yatırım fonu katılma payları, kiralık kasaları ve şirket ortaklıkları tedbir kapsamına alındı.

Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp ve Namık Kemal Gökalp'in banka hesapları, kripto varlıkları, hisse senetleri, yatırım fonu katılma payları, kiralık kasaları ve şirket ortaklıkları için de el koyma işlemi uygulandı.

131 YATIRIM FONU TASFİYE SÜRECİNE ALINDI

Soruşturma devam ederken Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu 131 yatırım fonu için tasfiye kararı aldı. Söz konusu şirketlerin TEFAS'ta işlem gören yatırım fonları da işlemlere kapatıldı.