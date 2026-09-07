Son Dakika | Mudanya'da deniz otobüsü iskeleye çarptı: Soruşturma başlatıldı
Son dakika... İstanbul-Mudanya seferini yapan İDO'ya ait deniz otobüsü, Mudanya İskelesi'ne yanaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle iskeleye çarptı. Olayda yaralanan olmazken, yolcular arasında panik yaşandı.
Mudanya İskelesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul'dan Mudanya'ya sefer yapan İDO'ya ait deniz otobüsü, yanaşma manevrası sırasında iskeleye çarptı. Çarpmanın etkisiyle deniz otobüsünün ön kısmında hasar oluştu. Yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklarken olay yerinden görüntüler ve yolcuların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı.
YOLCULAR PANİK YAŞADI
Kazanın ardından deniz otobüsünde bulunan yolcular arasında kısa süreli panik yaşandı. Ancak olayda herhangi bir yaralanan olmadığı bildirildi.
PANİK ANLARI KAMERADA
Kaza sırasında ve sonrasında yolcular arasında yaşanan panik anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yetkililer, deniz otobüsünün iskeleye çarpma nedenine ilişkin inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(DHA)