Son dakika | MSB'den Bahçeli'nin askeri hastane çağrısı sonrası ilk açıklama

MHP lideri Bahçeli, partisinin son grup toplantısında yaptığı konuşmada askeri hastanelerin yeniden açılmasını gündeme taşımış, askeri hastanelerin açılmasının 'milli beka' meselesi olduğunu söylemişti. Bahçeli açıklamasında “Ne hazindir ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum, şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır” ifadelerini kullanmıştı.

MSB'DEN YANIT GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin askeri hastane açıklamalarına yanıt olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek TSK'nın ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

"ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE KARŞI BORCUMUZDUR" DEMİŞTİ

Bahçeli, “Savaş meydanında kanayan yarayı vaktinde saramayan bir devletin zaferi her zaman eksik kalmaya mahkûmdur. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum; milli beka meselesidir!” ifadelerini kullanmasının ardından konuşmasının sonunda bu hastanelerin açılmasının şehit ve gazilere olan borç olduğunu söyleyip sözlerini noktalamıştı:

Gençliğinin baharını, mesleğinin yarınını, anasının duasını, babasının ocağını, yârinin hasretini geride bırakıp vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz, askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır!

NATO TEMSİLCİLERİNE AY YILDIZ MÜŞTEREK KARARGAHI'NDA RESEPSİYON VERİLECEK

Tuğamiral Aktürk, dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargahında 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini belirtti.

Zirvenin önemine değinen Aktürk, şöyle devam etti:

"Ülkemizde yapılacak NATO Zirvesi'nin İttifakın kolektif savunmaya olan sarsılmaz bağlılığını teyit edeceği, değişen güvenlik ortamına uyumunu ve ortak caydırıcılık anlayışını güçlendireceği, geleceğe dönük stratejik yönelimine yön vereceği önemli bir platform olmasının yanı sıra Türkiye'nin uluslararası güvenlik mimarisindeki konumunu ve İttifak içerisindeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyacak. Bu kapsamda zirveyi, NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama iradesinin somut şekilde ortaya konulacağı ve İttifakın geleceğine ilişkin ortak yaklaşımın şekillendirileceği önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Zirve kapsamında düzenlenecek 'Savunma Sanayii Forumu'nun ise savunma yatırımlarının artırılması, transatlantik savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesi ve bu suretle İttifakın savunma ile caydırıcılık kapasitesinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlamasını bekliyoruz."