Son Dakika | MSB'den Avrupa Parlamentosu'na "anıt" tepkisi

MSB, Avrupa Parlamentosu’nda 1974’te hayatını kaybeden Kıbrıslı Rumlar için anıt yapılması girişimine tepki gösterdi. Bakanlık, Kıbrıs Barış Harekâtı ve TSK’ya yönelik iddiaları reddetti.

Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nun Strazburg’daki binasında 1974’te hayatını kaybeden Kıbrıslı Rumlar için anıt yapılmasına yönelik girişime tepki gösterdi. Bakanlık, projeye kaynak ayrılması tavsiyesini tarihî gerçekleri çarpıtan taraflı bir yaklaşım olarak nitelendirdi.

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk’ün İstanbul’daki Milli Savunma Üniversitesi Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı’nda düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından yapıldı.

"MESNETSİZ İDDİALARI ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ"

Gazetecilerin Avrupa Parlamentosu’ndaki anıt girişimine ilişkin sorusuna MSB tarafından şu yanıt verildi:

"Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, Ada’ya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonunca, GKRY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi, tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir.

Avrupa Birliği ve kurumlarının, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türklerine yönelik sistematik saldırıları ve EOKA terör örgütünün insanlık dışı eylemlerini görmezden gelerek GKRY’nin tek taraflı iddia ve söylemlerini esas alması, Kıbrıs Meselesi’nin çözümüne katkı sağlamaktan uzaktır. Üçüncü tarafları, tarihî gerçekler ışığında adil ve tarafsız bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, 50 yılı aşkın süredir Ada’daki barış ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme kararlılığımız tamdır."

SDG FESHİ YAKINDAN İZLENİYOR

Toplantıda Suriye Demokratik Güçlerinin feshi ve Suriye ordusuna entegrasyon süreci de gündeme geldi. MSB, silahlar ile askerî araçların Suriye ordusuna teslim edilmesi gerektiğini belirtti:

"Suriye’nin toprak bütünlüğü ile 'tek devlet, tek ordu' anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih ve entegrasyon süreci yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesi, entegrasyon sürecinin ve 'tek ordu' ilkesinin doğal bir gereğidir. İç savaş döneminde eski rejim unsurlarından kalan veya terörizmle mücadele gerekçesiyle uluslararası aktörler tarafından sağlanan silah ve askeri araçların Suriye Ordusu'na teslim edilmesinin, sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz."

Aktürk, Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığının 7-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen NATO İletişimciler Konferansı’na ev sahipliği yaptığını açıkladı:

"Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığımız, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğimizin koordinatörlüğünde, 7-10 Eylül tarihleri arasında 42 ülkeden alanında uzman 542 iletişimcinin katıldığı NATO İletişimciler Konferansı’na ev sahipliği yapmıştır. NATO’nun stratejik iletişim kapasitesinin geliştirilmesi, dezenformasyona karşı dayanıklılığın artırılması ve müttefikler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulan söz konusu konferansta, güncel güvenlik ortamına ilişkin iletişim yaklaşımları, stratejik iletişimin geleceğine yönelik eğilimler, değişen bilgi ve iletişim ortamının beraberinde getirdiği fırsat ve sınamalar, bilişsel alandaki gelişmeler ile yapay zekâ araçlarından etkin şekilde yararlanılmasına ilişkin hususlar ele alınmıştır."

LİBYA'DA 362 ASKERE KOMANDO EĞİTİMİ

Libya’nın doğu ve batı bölgelerinden gelen 362 askerî personelin katıldığı "Komando Temel Eğitimi"nin, 40’ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığınca tamamlandığı bildirildi.

Aktürk, Türkiye’nin Libya’nın birliği ve kalıcı istikrarına önem verdiğini belirtti. Türkiye’nin "Tek Libya, Tek Ordu" hedefi doğrultusunda ülkenin doğusu ve batısıyla ilişkilerini geliştirmeyi, askerî eğitim ve iş birliği çalışmalarını sürdürmeyi planladığını söyledi.

İSRAİL'E TEPKİ

Aktürk, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarını sistematik biçimde sürdürdüğünü ve bölge halkını göçe zorladığını savundu. Lübnan’da 2 Mart 2026’dan bu yana düzenlenen saldırılarda 4 bin 300’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 12 bin 300’ü aştığını açıkladı.

Filistin’de ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra bin 300’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Aktürk, Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının yaklaşık 75 bine ulaştığını söyledi. Dünya Gıda Programı’nın Gazze nüfusunun üçte ikisinin kritik veya acil düzeyde açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirdiğini hatırlatan Aktürk, "İsrail’in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu" ifade etti.

TATBİKAT TAKVİMİ AÇIKLANDI

Kırklareli’de düzenlenen Şehit Personel Yarbay Rasim Sayın Yıldırım Seferberlik Tatbikatı ile Macaristan’daki Air Wolf Hunting Arama Kurtarma Tatbikatı’nın yarın sona ereceği bildirildi.

Türkiye’nin 31 Ağustos-25 Eylül tarihleri arasında Portekiz’de düzenlenen Repmus İnsansız Deniz Sistemlerinin Denenmesi ve NATO Bold Machina Deniz Özel Harekâtı, Tunus’taki Phoenix Express Deniz Güvenliği ve Bulgaristan’daki Triton Mayın Harekâtı tatbikatlarına katıldığı belirtildi.

TSK’nın 11 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Özbekistan’daki Sonsuz Kardeşlik-V Özel Kuvvet Tatbikatı ile Romanya’daki Burebista Fiili Hava ve Eastern Shield Hava/Dron Savunma tatbikatlarına da iştirak etmesi planlanıyor.

NATO’nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında 14 Eylül’de Romanya hava sahasında yapılacak eğitim uçuşuna iki F-16 ve bir tanker uçağıyla katılım sağlanacağı açıklandı.

LİMAN ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞECEK

İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Corsaro II okul gemisi Çeşme’ye liman ziyareti gerçekleştirdi. Deniz Harp Okulu öğrencilerinin ileri deniz eğitimleri kapsamında TCG Osmangazi’nin Gazimağusa ile Aksaz/Marmaris’e, TCG Karşıyaka’nın Foça’ya ve TCG Göksu’nun Tanzanya’ya gideceği bildirildi. Romanya Deniz Kuvvetleri unsuru Mircea’nın da İstanbul’u ziyaret edeceği açıklandı.

Türkiye’nin Güney Kore ve Romanya’da düzenlenecek deniz kuvvetleri toplantıları ile konferanslarına katılması da planlanıyor.

SAVUNMA SANİYESİNDE YENİ TESLİMATLAR

Aktürk, son bir haftada Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığına farklı adet ve çaplarda silah ile mühimmat teslim edildiğini açıkladı. Savunma sanayisi paydaşlarına orta menzilli füze yakıt çubuğu ve Altay tankının ana silah sistemi verildi.

ASELSAN tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığına Hassas Güdüm Kiti HGK-84 ve Lazer Güdüm Kiti LGK-82 teslim edildi. MKE’nin Mısır’daki 2’nci El-Alameyn Hava Fuarı ile Polonya’daki MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na katıldığı belirtildi. MSPO kapsamında MKE ile Polonyalı savunma sanayisi kuruluşu PGZ arasında hava savunma sistemlerine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

GİRNE VE SİLİVRİ'DEKİ KAYIP DENİZCİLER İÇİN AÇIKLAMA

"Türk Silahlı Kuvvetleri 2026 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" başvurularının 7 Ekim’e kadar devam edeceği açıklandı.

Aktürk, 30 Ağustos’ta KKTC’nin Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde kaybolan kişiler ile 2 Eylül’de Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışmasının ardından batan geminin kayıp mürettebatını arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Deniz Kuvvetleri unsurlarının faaliyetlerine 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiği belirtildi.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in 4 Eylül’de İzlanda ve Katar büyükelçilerini kabul ettiği, ardından Pakistan’ın Savunma ve Şehitler Günü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen resepsiyona katıldığı bildirildi.

Güler’in 8 Eylül’de KKTC Başbakanı’nı, 9 Eylül’de İran’ın Ankara Büyükelçisi’ni kabul ettiği belirtildi. Bakan Güler’in bugün Mozambik Büyükelçisi ile görüşmesi ve Japonya Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonuna katılması planlanıyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın ise 8 Eylül’de Finlandiya Kara Kuvvetleri Komutanı’nı kabul ettiği, 9 Eylül’de NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptığı açıklandı.

ANMA VE GÖSTERİ PROGRAMLARI

TSK’nın bando ve mehteran birlikleri Kütahya, Kayseri ve Kahramanmaraş’ta konserler verecek. Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için 16 Eylül’de İstanbul Beşiktaş’taki Barbaros Anıtı’nda tören düzenlenecek.

Türk Yıldızları’nın Mısır’daki 2’nci El-Alameyn Hava Fuarı’nda gösteri uçuşları yaptığı, SOLOTÜRK’ün ise Fransa’daki Saint-Dizier Hava Gösterileri’ne katılmasının planlandığı bildirildi.

Aktürk, 21 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında İtalya’da düzenlenen 20’nci Akdeniz Oyunları’nda derece elde eden millî sporcuları tebrik etti. Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile teknik heyetini de kutladı.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü ve Sakarya Zaferi’nin 105’inci yıl dönümünü kutlayan Aktürk, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Millî Mücadele kahramanlarını andı. Bakü’nün kurtuluşunun 108’inci yıl dönümü dolayısıyla Nuri Killigil Paşa ile Kafkas İslam Ordusu’nun şehit ve gazilerini de anan Aktürk, 16 Eylül 1890’da batan Ertuğrul Fırkateyni’nin şehitlerini rahmetle yad etti.