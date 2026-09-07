SDG/YPG 1 milyar dolarlık silahı teslim etmeye başladı! Bir buçuk yıl sürecekmiş

SDG/YPG’nin Suriye ordusuna silah teslimatı resmen başladı. Sürecin 1,5 yıl sürmesi, teslim edilecek silah ve askerî araçların toplam değerinin 1 milyar doları aşması bekleniyor.

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı SDG/YPG ile Suriye Hükûmeti arasında varılan mutabakat kapsamında silah teslimatına başlandı.

3-4 Eylül 2026 tarihlerinde başlayan teslimatların ilk aşaması Ayn el-Arab’da (Kobani) gerçekleştirildi. Suriye ordusuna 1.170 Kalaşnikof tipi tüfeğin yanı sıra tank, top ve zırhlı araçlar devredildi.

TANKLAR SURİYE ORDUSUNUN ENVANTERİNE GİRDİ

Teslim edilenler arasında 30 tank ve 50’den fazla zırhlı aracın bulunduğu belirtildi. ABD tarafından örgüte verilen yaklaşık 80 Humvee tipi araç da Suriye ordusunun envanterine alındı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Suriye Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, SDG/YPG’nin elindeki silahların yalnızca ABD yardımlarından oluşmadığını söyledi. Kaynak, örgütün IŞİD'den ele geçirdiği ve devrik Esad yönetimi döneminde edindiği silahların da önemli bir miktara ulaştığını aktardı.

Örgütün elindeki insansız hava aracı teknolojileri, elektronik harp sistemleri, haberleşme ağı, uçaksavarlar ve stratejik mühimmat hakkında henüz kapsamlı bir çalışma yapılmadığı öğrenildi.

Rakka ve Deyrizor operasyonlarında SDG/YPG’den ele geçirilen silah ve mühimmatın değeri 500 milyon doları aştı.