Son Dakika | Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adliyeye sevk edildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli, 1 Ekim'de gözaltına alınmıştı. Seçer ve diğer kişiler bu sabah adliyeye sevk edildi. Adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN ŞEHİR HASTANESİNE GETİRİLDİLER

Vahap Seçer ve diğer belediye başkanları sabah saat 04.30'da sağlık kontrolü için Mersin Şehir Hastanesi'ne getirildi. Seçer ve belediye başkanlarının aralarında bulunduğu şüpheliler, sağlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Seçer ve belediye başkanlarının aralarında bulunduğu şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 59 kişinin adli işlemleri sürüyor.