Son dakika | 3 gün önce gözaltına alınan Vahap Seçer'in ifade işlemleri bugün başladı

Son dakika gelişmesi... Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 kişi, 1 Ekim'de şafak operasyonu ile gözaltına alınmıştı.

İFADE İŞLEMLERİ BUGÜN BAŞLADI

Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifade işlemleri gözaltına alınmasından 3 gün sonra bugün başladı. Seçer'in ifade işlemlerinin gece geç saatlere kadar sürmesinin beklendiği öğrenildi.(ANKA)

NE OLMUŞTU?

Türkiye 1 Ekim sabahına Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer gözaltına alınması haberi ile uyandı. Seçer ile beraber Yenişehir ve Mezitli belediyeleri başkanları Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer’in de bulunduğu 59 kişi 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

TUTUKLANIRSA TBB'DE YENİ BAŞKAN SEÇİMİ YAPILACAK

Seçer'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. İşlemler sonrasında adliyeye sevk edilecek. Seçer tutuklanırsa Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı için yeni bir seçim yapılacak. Ekrem İmamoğlu'nun başkanı olduğu TBB'de tutuklama kararının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar seçilmiş ve Karalar'ın da tutuklanmasının ardından yeniden seçim yapılmıştı.