Son dakika | Menderes Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında

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Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

MENDERES BELEDİYESİ'NE OPERASYON: BELEDİYE BAŞKANI İLKAY ÇİÇEK GÖZALTINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Rüşvet” ve “İrtikap” soruşturması kapsamında aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile birlikte 12 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilere “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet, İrtikap, Resmi Belgede Sahtecilik, Görevi Kötüye Kullanma ve İmar Kirliliğine Neden Olma” suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ile Meclis Üyeleri Emre Pala ve Ferdi Hepyılmaz da bulunuyor.

Öte yandan polis ekiplerinin İlkay Çiçek’in konutunda ve Menderes Belediyesi binasında arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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