Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son dakika | Menderes Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında

Son dakika | Menderes Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında

Son dakika | Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 21 kişi gözaltına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son dakika | Menderes Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında
Son Güncelleme:

Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

MENDERES BELEDİYESİ'NE OPERASYON: BELEDİYE BAŞKANI İLKAY ÇİÇEK GÖZALTINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Rüşvet” ve “İrtikap” soruşturması kapsamında aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika | Menderes Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında - Resim : 1

Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile birlikte 12 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Son Dakika │ Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldıSon Dakika │ Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı

Gözaltına alınan şüphelilere “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet, İrtikap, Resmi Belgede Sahtecilik, Görevi Kötüye Kullanma ve İmar Kirliliğine Neden Olma” suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.

Son dakika | Menderes Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltında - Resim : 3

Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ile Meclis Üyeleri Emre Pala ve Ferdi Hepyılmaz da bulunuyor.

YENİ Parti'den tutuklu İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'e ziyaretYENİ Parti'den tutuklu İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'e ziyaret

Öte yandan polis ekiplerinin İlkay Çiçek’in konutunda ve Menderes Belediyesi binasında arama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Belediye Operasyon Soruşturma
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro