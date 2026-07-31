YENİ Parti'den tutuklu İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'e ziyaret

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Doğan Demir Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve Belediye Başkan Danışmanı Çetin Sarıca‘yı ziyaret etti.

ZİYARET SONRASI AÇIKLAMA YAPTI



Cezaevi ziyaretinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Doğan Demir, söz konusu tutuklamaların haksız ve hukuksuz olduğuna dikkat çekti. Demir paylaşımında, "Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'i, İzmit İlçe Başkanımız Gökhan Ercan'ı ve Belediye Başkan Danışmanımız Çetin Sarıca'yı ziyaret ettim" ifadelerine yer verdi.

''ADALET ER YA DA GEÇ YERİNİ BULACAK''

Paylaşımında adalet vurgusu yapan Demir, "Adalet er ya da geç yerini bulacak, yol arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşacak. Bu günler de geçecek" sözleriyle tutuklu isimlere destek mesajı verdi.