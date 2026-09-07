Son Dakika | Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında adli kontrol talebi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada ifade veren Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek hakkında adli kontrol talep edildi.

5 SAAT İFADE VERDİLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ardından oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de adliyede ifade verdi.

Ankara Adliyesi'nde yaklaşık 5 saat süren ifade işlemlerinin ardından Ahmet ve Hülya Gökçek, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Hülya Gökçek - Melih Gökçek - Gökhan Gökçek

MELİH GÖKÇEK SAKIZ ÇİĞNEYEREK GİRDİĞİ ADLİYEDEN GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTEREREK AYRILMIŞTI

Gazeteci Murat Ağırel'in gündeme getirdiği Almanya'daki mal varlığı iddialarının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek cuma günü adliyede ifade verdi.

Sakız çiğneyerek girdiği adliyeden saatler süren ifade işleminin ardından ayrılan Gökçek, basın mensuplarının soru sormasına izin vermeyerek soruşturmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"500 soruşturma geçirdim. Bunların hepsine ifade verdim. Ben 500 sefer sıçradım hepsinden istisnasız takipsizlik aldım. Israrla diyorlar ki 'Melih Gökçek hakkında 100 soruşturma var' dedi. Ben 25 soruşturma geçirdim. 21'i bitti. Herkes elini vicdanına koysun. Benim takipsizlik almam neden yasal olmuyor? Benim ifade vermediğim bir konu yoktur."