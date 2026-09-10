Son dakika | Mansur Yavaş "Erdoğan sizi AKP'ye davet etti mi?" sorusunu yanıtladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından hakkında gündeme gelen AKP'ye transfer iddialarına yanıt verdi. Yavaş, Erdoğan’ın kendisine parti davetinde bulunmadığını ve görüşmede bu konunun hiç gündeme gelmediğini söyledi.

"ERDOĞAN SİZE DAVETTE BULUNDU MU?"

Gazeteci Deniz Zeyrek, YouTube kanalında Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını aktardı. Zeyrek, Yavaş’a, Erdoğan’ın CHP’li ve YENİ Partili belediye başkanlarını partisine davet ettiğini belirterek, "Hazır görmüşken size de böyle bir davette bulundu mu?" diye sorduğunu, Yavaş'ın ise "Yok, hiç bu konular konuşulmadı" yanıtını verdiğini ifade etti.

CHP'DEN AYRILIP YENİ PARTİ'YE KATILIMI DA SORULDU

Yavaş, CHP’den ayrılarak YENİ Parti’ye katılacağı yönündeki iddiaların da doğru olmadığını söyleyerek, "Doğru değil, böyle bir şey söz konusu değil. Benim buradaki tavrımın nedenini Kemal Kılıçdaroğlu da biliyor, Özgür Özel de biliyor" dedi.

Zeyrek’in aktardığına göre Yavaş, belediye meclisindeki dengelere işaret etti.