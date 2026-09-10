Mansur Yavaş'tan AKP iddialarına net yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne konuştuğunu açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmenin ardından başlayan siyasi tartışmaya Yavaş'tan yeni yanıt geldi. Yavaş, görüşmenin içeriğinin belediyenin devam eden ve planlanan yatırımlarıyla ilgili olduğunu açıkladı. Erdoğan'la siyaset konuşulmadığını belirten Yavaş, CHP'den ayrılacağı yönündeki iddiaları da reddetti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise yandaş gazeteci Fatih Atik'in Yavaş'ın AKP'ye geçebileceği yönündeki sözlerine sert tepki gösterdi.

YAVAŞ: GÖRÜŞMEDE SİYASET KONUŞULMADI

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Erdoğan'la bir araya gelen Yavaş, görüşmenin içeriğine ilişkin yeni bilgiler paylaştı.

Yavaş'ın aktardığına göre masanın ana gündeminde Ankara'nın ulaşım yatırımları, metro projeleri ve belediyenin finansman ihtiyacı vardı. Görüşmede ayrıca 600 milyon liralık Hazine tahvilleri ile 1,3 milyar liralık kredi konusu da ele alındı.

Nefes gazetesinden Mahir Bağış'ın haberine göre, Yenimahalle'de hayata geçirilmesi planlanan fuar ve kongre merkezi projesinin de görüşmede gündeme geldiğini belirten Yavaş, belediyenin satmayı planladığı iki araziyle ilgili yaşanan sorunu da Erdoğan'a iletti.

Yavaş, söz konusu arazilere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konulan şerhin kaldırılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istediğini söyledi.

Tartışmanın bir diğer başlığı ise Yavaş'ın CHP'den ayrılacağı iddiası oldu.

Yavaş bu iddiayı da yalanlarken, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki çalışma düzenine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Yavaş, CHP ile YENİ Parti'nin Meclis'te iktidar grubu olarak birlikte hareket ettiğini belirtti.

ABB'DEN 'YALANLAMAKTAN YORULDUK' ÇIKIŞI

Görüşmenin ardından iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Atik, TGRT'de yaptığı değerlendirmede Yavaş'ın Erdoğan'a "Devletimin emrindeyim" dediğini ileri sürdü.

Atik, bu sözlerin Yavaş'ın siyasi pozisyonunu değiştirmeye başladığının işareti olduğunu savunarak, Yavaş'ın AKP'ye geçme ihtimalini gündeme taşıdı. Atik ayrıca böyle bir kararın Erdoğan'ın tutumuna bağlı olduğunu iddia etti.

Bu açıklamalar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tepkisini beraberinde getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atik'in iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.

ABB açıklamasında, "Sayın Fatih Atik; biz sizi yalanlamaktan yorulduk, siz gerçek dışı iddiaları ortaya atmaktan yorulmadınız" ifadelerine yer verildi.

Belediye, açıklamanın devamında Atik'e "Derdiniz gazetecilik yapmak mı, yoksa gerçekleri çarpıtarak gündem olmak mı?" diye sordu.