Son Dakika | Manisa'daki okul saldırısında hafif yaralı öğrenciler taburcu edildi

Manisa Valiliği, 22 Eylül’de Turgutlu’da meydana gelen okul saldırısında hafif yaralanan öğrencilerin tamamının taburcu edildiğini açıkladı. Üç öğrencinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Valiliğin açıklamasının tamamı şöyle:

"22 Eylül 2026 tarihinde Turgutlu ilçemizde meydana gelen saldırı olayında hafif yaralı olarak tedavi gören tüm öğrencilerimizin taburcu işlemleri tamamlanmıştır. Manisa merkezde tedavileri sürdürülen 3 öğrencimizin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam etmektedir. Tedavisi devam eden öğrencilerimizin sağlık durumları hekimlerimiz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Taburcu edilen öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; tedavileri devam eden öğrencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. "

NELER OLMUŞTU?

Turgutlu’daki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında 22 Eylül sabahı silahlı saldırı düzenlenmiş, 11 öğrenci yaralanmıştı. Saldırının şüphelisi 15 yaşındaki aynı okulda H.Ö. isimli öğrenciydi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kullanılan av tüfeğinin şüphelinin ailesi adına kayıtlı olduğunu ve dedesinin evinden alındığını açıklamıştı. Çiftçi, saldırının yaşandığı okulun birinci derece riskli okullar arasında bulunduğunu da söylemişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından okulda eğitime bir gün ara vermişti. Bakanlık, saldırıyı incelemek üzere üç müfettiş görevlendirildiğini ve olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilere psikososyal destek başlatıldığını duyurmuştu. Soruşturma kapsamında şüphelinin yakınları ile fişekleri satan av bayisinin işletmecisinin de aralarında bulunduğu dokuz kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.