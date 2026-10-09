Son dakika | Maltepe'de çöken bina soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk üç katının çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Binanın mimarı H.B. ile şantiye şefi M.O., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

2 TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'nda bulunan 7 katlı binanın ilk üç katının 8 Ekim'de çökmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın mimarı H.B. ile şantiye şefi M.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

SAVCILIK İFADESİNİN ARDINDAN TUTUKLANDILAR

Adliyede savcılığa ifade veren mimar H.B. ve şantiye şefi M.O., işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, iki şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. (AA)

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