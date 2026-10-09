Son Dakika | Maltepe'de 5 kişiye mezar olan binadan deniz kabuğu çıktı!

İstanbul Maltepe'de dün sabah saatlerinde çöken bina beş kişiye mezar oldu. Son cansız beden 25 saat sonra enkazında altından çıkarıldı. Çevresindeki üç apartmanın tahliye edildiği binanın kontrollü yıkımı gerçekleşiyorken skandal gözle görüldü.

Halk TV Muhabiri Umut Taştan'ın aktardığına göre; enkazdan deniz kabuğu çıktı. Yapımında deniz kumu kullanıldığı anlaşılan binanın mimarI Hasan B. ve şantiye şefi Mevlüt O. dün gözaltına alınmıştı.

VALİLİK SON DURUMU AÇIKLADI

Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın alttaki üç katı dün sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Üst katlarda bulunanlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Enkazdan 3’ü çocuk 10 kişi yaralı olarak çıkarıldı. İlk çalışmalarda 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Ekipler gece saatlerinde enkaz altında kalan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Sabah saat 06.15 sıralarında son kişinin de cansız bedeninin çıkarılmasıyla can kaybı 5’e çıktı. Cenazeler, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma işlemine geçildi. Ekipler, iş makineleri yardımıyla binanın farklı katlarındaki kolonlardan inceleme için karot örneği aldı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi’ndeki göçük alanında devam eden arama kurtarma çalışmaları, son vatandaşımızın cansız bedenine saat 06.15’te ulaşılmasının ardından sona ermiştir. Olayda; Gülce Dora Turhan (5), Ahmet Muhammed İnan (22), Mesut Bilece (40), Hüseyin Özkurt (66), Zeynep İnan (20) İsimli vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmiştir. Enkaz alanında enkaz kaldırma çalışmaları devam etmektedir. Olayın yaşandığı ilk andan bu yana yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında; şu ana kadar enkaz altından toplam 14 kişi çıkarılmıştır. 4 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmiştir. Çevrede bulunan 12 numaralı bina (5 mesken, 1 iş yeri, 13 vatandaş), 25 numaralı bina (5 mesken, 1 iş yeri, 12 vatandaş) ve 27 numaralı bina (10 mesken, 4 iş yeri, 30 vatandaş) tedbir amacıyla tahliye edilmiştir. Böylece toplam 3 bina ve 55 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Afet Barınma Grubu tarafından barınma ihtiyacı bulunan 44 vatandaşlarımızı otellere yerleştirmiştir. Afet Psikososyal Destek Grubu tarafından otele yerleştirilen ve hastanede tedavi gören afetzedelere psikososyal destek sağlanmaktadır. Afet Beslenme Grubu tarafından Mobil İkram Aracı, Müdahale Aracı ve Lojistik Aracı ile alanda bulunan görevli personel ve vatandaşlarımıza beslenme hizmeti verilmektedir. Arama ve kurtarma faaliyetleri; İtfaiye, AFAD İstanbul, AFAD Tekirdağ, AFAD Bursa, AFAD Sakarya, 112 Acil Sağlık, Emniyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kızılay, Karayolları, İBB/AKOM, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Maltepe Belediyesi ekiplerinin iştirakiyle yapılmıştır. Çalışmalara toplam 774 personel, 2 dron, 237 araç ve 10 K9 katılmıştır" ifadeleri kullanıldı.